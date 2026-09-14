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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14&quot; OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734254
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х7х1
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0)

**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook 14?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255H с базовой частотой 2 ГГц и частотой в режиме Boost до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят хранить много данных и быстро запускать приложения. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-матрица с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит яркие и насыщенные цвета, а также плавность картинки. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,2 кг, а диагональ экрана — 14 дюймов, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** корпус из алюминия и синяя крышка сделают ваш ноутбук не только мощным, но и стильным. **Дополнительные преимущества:** * видеокарта Intel Arc 140T, интегрированная в CPU; * клавиатура с русской раскладкой; * цифровой блок клавиатуры вынесен на тачпад (опционально); * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч). На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 вы получите мощный инструмент для работы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook 14?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255H с базовой частотой 2 ГГц и частотой в режиме Boost до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят хранить много данных и быстро запускать приложения. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-матрица с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит яркие и насыщенные цвета, а также плавность картинки. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,2 кг, а диагональ экрана — 14 дюймов, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** корпус из алюминия и синяя крышка сделают ваш ноутбук не только мощным, но и стильным. **Дополнительные преимущества:** * видеокарта Intel Arc 140T, интегрированная в CPU; * клавиатура с русской раскладкой; * цифровой блок клавиатуры вынесен на тачпад (опционально); * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч). На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 вы получите мощный инструмент для работы и развлечений!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1353 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС blue WiFi BT Cam Bag (90NB14W1-M01ZR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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