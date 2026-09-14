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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0)

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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734253
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0)

Ноутбук Asus - это идеальное сочетание мощности и эстетики, предназначенное для пользователей, которые ценят производительность и стиль. Он оснащен 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим яркие и четкие изображения, которые делают просмотр мультимедиа и работу с графикой истинным удовольствием. Под элегантным алюминиевым корпусом скрывается мощная начиника: 32 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную работу даже с самыми ресурсоемкими приложениями, а быструю загрузку и хранение больших объемов данных гарантирует SSD-диск объемом 1024 ГБ. За вычислительную мощность отвечает процессор от компании Intel, а встроенная видеокарта обеспечивает комфортную работу с графическими приложениями и мультимедийным контентом. Этот ноутбук Asus поддерживает новейший стандарт беспроводной связи Bluetooth v5.4, что обеспечивает быструю и стабильную передачу данных. Его вес составляет всего 1,7 кг, что делает устройство идеальным для использования в дороге и на рабочем месте. Ноутбук также имеет 2 порта USB Type-C, что позволяет подключать современные устройства и аксессуары. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при использовании в условиях низкой освещенности, а отсутствие предустановленной операционной системы предоставляет пользователю свободу выбора ПО по своему усмотрению. Этот ноутбук Asus - универсальное решение для профессионалов и энтузиастов, которым нужна надежная производительность в стильном исполнении.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus - это идеальное сочетание мощности и эстетики, предназначенное для пользователей, которые ценят производительность и стиль. Он оснащен 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим яркие и четкие изображения, которые делают просмотр мультимедиа и работу с графикой истинным удовольствием. Под элегантным алюминиевым корпусом скрывается мощная начиника: 32 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают плавную работу даже с самыми ресурсоемкими приложениями, а быструю загрузку и хранение больших объемов данных гарантирует SSD-диск объемом 1024 ГБ. За вычислительную мощность отвечает процессор от компании Intel, а встроенная видеокарта обеспечивает комфортную работу с графическими приложениями и мультимедийным контентом. Этот ноутбук Asus поддерживает новейший стандарт беспроводной связи Bluetooth v5.4, что обеспечивает быструю и стабильную передачу данных. Его вес составляет всего 1,7 кг, что делает устройство идеальным для использования в дороге и на рабочем месте. Ноутбук также имеет 2 порта USB Type-C, что позволяет подключать современные устройства и аксессуары. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при использовании в условиях низкой освещенности, а отсутствие предустановленной операционной системы предоставляет пользователю свободу выбора ПО по своему усмотрению. Этот ноутбук Asus - универсальное решение для профессионалов и энтузиастов, которым нужна надежная производительность в стильном исполнении.
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Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH114 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1731-M007X0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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