Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0)
**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 285H с базовой частотой 2,9 ГГц и частотой в режиме Boost до 5,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей (2.8K) и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой и детализированной картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,2 кг, а диагональ экрана — 14 дюймов, поэтому его удобно брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из алюминия выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * сенсорный экран; * русский язык раскладки клавиатуры; * цифровой блок клавиатуры вынесен на тачпад (опционально); * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч). На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 вы получите мощный инструмент для решения любых задач!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" OLED 3K (2880x1800) без ОС silver WiFi BT Cam Bag (90NB14W2-M01LJ0)