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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2" OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2" OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB)

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Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook GT
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2&quot; OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734250
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook GT
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.49

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2" OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB)

Huawei воплощает в себе баланс мощности и изящества. Благодаря 14,2-дюймовому сенсорному экрану с разрешением 2880x1920 цвета и детали выглядят невероятно чётко и ярко — работа и развлечения становятся настоящим удовольствием. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 на 16 ядрах легко справляется даже с ресурсоёмкими задачами. 32 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную многозадачность, а вместительный SSD на 1024 Гб позволяет держать всё необходимое под рукой. Сканер отпечатка пальца добавляет уверенности — быстрый вход без лишних движений. Подсветка клавиатуры удобна для работы в любое время суток. Ноутбук поставляется без ОС — вы сами выбираете, какая система подойдёт именно вам. Компактный, мощный и стильный, он станет надёжным спутником для новых свершений.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2" OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook GT
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei воплощает в себе баланс мощности и изящества. Благодаря 14,2-дюймовому сенсорному экрану с разрешением 2880x1920 цвета и детали выглядят невероятно чётко и ярко — работа и развлечения становятся настоящим удовольствием. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 на 16 ядрах легко справляется даже с ресурсоёмкими задачами. 32 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную многозадачность, а вместительный SSD на 1024 Гб позволяет держать всё необходимое под рукой. Сканер отпечатка пальца добавляет уверенности — быстрый вход без лишних движений. Подсветка клавиатуры удобна для работы в любое время суток. Ноутбук поставляется без ОС — вы сами выбираете, какая система подойдёт именно вам. Компактный, мощный и стильный, он станет надёжным спутником для новых свершений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook GT 14 EnzoH-W7211T Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.2" OLED Touch (2880x1920) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014NQB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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