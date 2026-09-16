Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0)
Ноутбук Asus - это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Этот ноутбук порадует пользователей, которым важны производительность, портативность и качество изображения. Основные характеристики данного устройства включают в себя: - **Производительность:** Оснащен процессором от Intel, что гарантирует стабильную и эффективную работу в любых задачах. - **Память:** С впечатляющим объемом оперативной памяти 32 Гб типа DDR5, обеспечивается высокая скорость работы, а SSD-накопитель объемом 1024 Гб позволяет хранить огромные объемы данных без необходимости внешних носителей. - **Дисплей:** 14-дюймовый OLED экран с разрешением 1920x1200 предлагает яркие и четкие изображения, обеспечивая непревзойденное качество отображения и комфорт для глаз. - **Удобство и эргономичность:** Корпус из алюминия делает ноутбук легким и прочным, при весе всего 1,4 кг. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях нехватки света, а два порта USB Type-C обеспечивают удобство подключения периферийных устройств. - **Связь и совместимость:** Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает надежную и быструю передачу данных. - **Графическая подсистема:** Встроенная видеокарта гарантирует хороший уровень производительности для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Без предустановленной операционной системы, ноутбук дает возможность пользователю выбрать программное обеспечение по своему вкусу, что делает его универсальным решением как для профессионалов, так и для студентов. Этот ноутбук Asus - это надежное решение для тех, кто ценит высокие технологии, стиль и удобство в использовании.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0)