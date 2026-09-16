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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0)

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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 680 руб. 
Начислим 2027 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734249
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0)
126 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0)

Ноутбук Asus - это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Этот ноутбук порадует пользователей, которым важны производительность, портативность и качество изображения. Основные характеристики данного устройства включают в себя: - **Производительность:** Оснащен процессором от Intel, что гарантирует стабильную и эффективную работу в любых задачах. - **Память:** С впечатляющим объемом оперативной памяти 32 Гб типа DDR5, обеспечивается высокая скорость работы, а SSD-накопитель объемом 1024 Гб позволяет хранить огромные объемы данных без необходимости внешних носителей. - **Дисплей:** 14-дюймовый OLED экран с разрешением 1920x1200 предлагает яркие и четкие изображения, обеспечивая непревзойденное качество отображения и комфорт для глаз. - **Удобство и эргономичность:** Корпус из алюминия делает ноутбук легким и прочным, при весе всего 1,4 кг. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях нехватки света, а два порта USB Type-C обеспечивают удобство подключения периферийных устройств. - **Связь и совместимость:** Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает надежную и быструю передачу данных. - **Графическая подсистема:** Встроенная видеокарта гарантирует хороший уровень производительности для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Без предустановленной операционной системы, ноутбук дает возможность пользователю выбрать программное обеспечение по своему вкусу, что делает его универсальным решением как для профессионалов, так и для студентов. Этот ноутбук Asus - это надежное решение для тех, кто ценит высокие технологии, стиль и удобство в использовании.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus - это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Этот ноутбук порадует пользователей, которым важны производительность, портативность и качество изображения. Основные характеристики данного устройства включают в себя: - **Производительность:** Оснащен процессором от Intel, что гарантирует стабильную и эффективную работу в любых задачах. - **Память:** С впечатляющим объемом оперативной памяти 32 Гб типа DDR5, обеспечивается высокая скорость работы, а SSD-накопитель объемом 1024 Гб позволяет хранить огромные объемы данных без необходимости внешних носителей. - **Дисплей:** 14-дюймовый OLED экран с разрешением 1920x1200 предлагает яркие и четкие изображения, обеспечивая непревзойденное качество отображения и комфорт для глаз. - **Удобство и эргономичность:** Корпус из алюминия делает ноутбук легким и прочным, при весе всего 1,4 кг. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях нехватки света, а два порта USB Type-C обеспечивают удобство подключения периферийных устройств. - **Связь и совместимость:** Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает надежную и быструю передачу данных. - **Графическая подсистема:** Встроенная видеокарта гарантирует хороший уровень производительности для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Без предустановленной операционной системы, ноутбук дает возможность пользователю выбрать программное обеспечение по своему вкусу, что делает его универсальным решением как для профессионалов, так и для студентов. Этот ноутбук Asus - это надежное решение для тех, кто ценит высокие технологии, стиль и удобство в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB1762-M004J0) - по цене 126680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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