Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0)
Ноутбук Asus представляет собой современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и удобство использования. Этот ноутбук оборудован 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения, идеальные для работы и развлечений. Внутри устройства установлен мощный процессор AMD с 8 ядрами, что гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. Встроенный графический контроллер AMD Radeon 780M поддерживает качественную графику, подходящую для большинства повседневных задач и некоторых игр. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что способствует высокой скорости работы программ и многозадачному режиму. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к файлам и программам. При весе всего 1,7 кг, этот ноутбук очень портативен, а пластиковый корпус делает его еще более легким и удобным для переноски. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Подключение к интернету и другим устройствам осуществляется благодаря поддержке Bluetooth версии 5.3 и наличию одного порта USB Type-C, что открывает новые возможности для передачи данных и подключения современных гаджетов. Отсутствие предустановленной операционной системы дает вам свободу выбора и настройки рабочей среды по своему усмотрению. Этот ноутбук Asus — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для повседневного использования и работы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0)