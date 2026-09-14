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Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0)

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Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734247
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0)

Ноутбук Asus представляет собой современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и удобство использования. Этот ноутбук оборудован 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения, идеальные для работы и развлечений. Внутри устройства установлен мощный процессор AMD с 8 ядрами, что гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. Встроенный графический контроллер AMD Radeon 780M поддерживает качественную графику, подходящую для большинства повседневных задач и некоторых игр. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что способствует высокой скорости работы программ и многозадачному режиму. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к файлам и программам. При весе всего 1,7 кг, этот ноутбук очень портативен, а пластиковый корпус делает его еще более легким и удобным для переноски. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Подключение к интернету и другим устройствам осуществляется благодаря поддержке Bluetooth версии 5.3 и наличию одного порта USB Type-C, что открывает новые возможности для передачи данных и подключения современных гаджетов. Отсутствие предустановленной операционной системы дает вам свободу выбора и настройки рабочей среды по своему усмотрению. Этот ноутбук Asus — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для повседневного использования и работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus представляет собой современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и удобство использования. Этот ноутбук оборудован 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения, идеальные для работы и развлечений. Внутри устройства установлен мощный процессор AMD с 8 ядрами, что гарантирует быструю обработку данных и многозадачность. Встроенный графический контроллер AMD Radeon 780M поддерживает качественную графику, подходящую для большинства повседневных задач и некоторых игр. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что способствует высокой скорости работы программ и многозадачному режиму. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к файлам и программам. При весе всего 1,7 кг, этот ноутбук очень портативен, а пластиковый корпус делает его еще более легким и удобным для переноски. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Подключение к интернету и другим устройствам осуществляется благодаря поддержке Bluetooth версии 5.3 и наличию одного порта USB Type-C, что открывает новые возможности для передачи данных и подключения современных гаджетов. Отсутствие предустановленной операционной системы дает вам свободу выбора и настройки рабочей среды по своему усмотрению. Этот ноутбук Asus — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для повседневного использования и работы.
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Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607HA-RP236 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16F1-M00EH0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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