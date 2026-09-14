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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734246
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG)

Представляем вам элегантный и мощный ноутбук Lenovo, который сочетает в себе высокую производительность и компактные размеры. Этот ноутбук — идеальный выбор для профессионалов и творческих людей, ценящих мобильность и надежность. Благодаря встроенному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти, вы сможете легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. С объемом SSD на 512 Гб у вас будет достаточно места для хранения всех ваших файлов и программ. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, вы насладитесь четкой и яркой картинкой при просмотре мультимедиа и работе с графическими приложениями. Корпус из алюминия не только придает ноутбуку стильный вид, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Облегчая ваш рабочий процесс, ноутбук оснащен несколькими современными функциями: сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в темное время суток. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения и обеспечивают быстрый обмен данными. Новый уровень беспроводной связи обеспечивает поддержка Bluetooth версии 5.3, что позволяет легко подключаться к различным устройствам и аксессуарам. Легкий вес в 1,42 кг и тонкий профиль делают этот ноутбук незаменимым помощником в постоянном движении, а ёмкий аккумулятор типа Li-Pol гарантирует длительное время работы без подзарядки. Без установки операционной системы, этот ноутбук предлагает вам полную свободу выбора: вы сами решаете, какую платформу использовать для работы и развлечений. Lenovo создает технологии, которые вдохновляют — и этот ноутбук не исключение. Готовы к новым достижениям с вашим новым Lenovo!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам элегантный и мощный ноутбук Lenovo, который сочетает в себе высокую производительность и компактные размеры. Этот ноутбук — идеальный выбор для профессионалов и творческих людей, ценящих мобильность и надежность. Благодаря встроенному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти, вы сможете легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. С объемом SSD на 512 Гб у вас будет достаточно места для хранения всех ваших файлов и программ. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, вы насладитесь четкой и яркой картинкой при просмотре мультимедиа и работе с графическими приложениями. Корпус из алюминия не только придает ноутбуку стильный вид, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Облегчая ваш рабочий процесс, ноутбук оснащен несколькими современными функциями: сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в темное время суток. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения и обеспечивают быстрый обмен данными. Новый уровень беспроводной связи обеспечивает поддержка Bluetooth версии 5.3, что позволяет легко подключаться к различным устройствам и аксессуарам. Легкий вес в 1,42 кг и тонкий профиль делают этот ноутбук незаменимым помощником в постоянном движении, а ёмкий аккумулятор типа Li-Pol гарантирует длительное время работы без подзарядки. Без установки операционной системы, этот ноутбук предлагает вам полную свободу выбора: вы сами решаете, какую платформу использовать для работы и развлечений. Lenovo создает технологии, которые вдохновляют — и этот ноутбук не исключение. Готовы к новым достижениям с вашим новым Lenovo!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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