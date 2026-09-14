Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 G6 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21M700AGIG)

Представляем вам элегантный и мощный ноутбук Lenovo, который сочетает в себе высокую производительность и компактные размеры. Этот ноутбук — идеальный выбор для профессионалов и творческих людей, ценящих мобильность и надежность. Благодаря встроенному процессору Intel и 16 Гб оперативной памяти, вы сможете легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. С объемом SSD на 512 Гб у вас будет достаточно места для хранения всех ваших файлов и программ. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, вы насладитесь четкой и яркой картинкой при просмотре мультимедиа и работе с графическими приложениями. Корпус из алюминия не только придает ноутбуку стильный вид, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Облегчая ваш рабочий процесс, ноутбук оснащен несколькими современными функциями: сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ, а подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в темное время суток. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения и обеспечивают быстрый обмен данными. Новый уровень беспроводной связи обеспечивает поддержка Bluetooth версии 5.3, что позволяет легко подключаться к различным устройствам и аксессуарам. Легкий вес в 1,42 кг и тонкий профиль делают этот ноутбук незаменимым помощником в постоянном движении, а ёмкий аккумулятор типа Li-Pol гарантирует длительное время работы без подзарядки. Без установки операционной системы, этот ноутбук предлагает вам полную свободу выбора: вы сами решаете, какую платформу использовать для работы и развлечений. Lenovo создает технологии, которые вдохновляют — и этот ноутбук не исключение. Готовы к новым достижениям с вашим новым Lenovo!