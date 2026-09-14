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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0)

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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
224 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734245
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.89

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0)

Этот ноутбук Asus впечатляет своим большим 16-дюймовым экраном с четким разрешением 2560x1600 — идеальный выбор для работы с графикой, мультимедиа и профессиональных задач. Современная IPS-матрица обеспечивает яркое изображение с насыщенными цветами и широкими углами обзора. Мощная дискретная видеокарта с 12 Гб видеопамяти и 32 Гб оперативной памяти DDR5 позволят запускать ресурсоемкие приложения без лагов и задержек. Заменить привычный HDD помогает вместительный SSD на 1024 Гб — все файлы и программы всегда под рукой и запускаются мгновенно. Встроенная подсветка клавиатуры делает процесс работы комфортным даже вечером. Легко подключать внешние устройства благодаря двум портам USB Type-C и поддержке новой версии Bluetooth v5.4. Вес 2,65 кг продуман для тех, кто выбирает производительность, не жертвуя мобильностью. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете оптимальное ПО для своих задач. Это ноутбук для пользователей, которым нужны мощность, скорость и яркое изображение в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus впечатляет своим большим 16-дюймовым экраном с четким разрешением 2560x1600 — идеальный выбор для работы с графикой, мультимедиа и профессиональных задач. Современная IPS-матрица обеспечивает яркое изображение с насыщенными цветами и широкими углами обзора. Мощная дискретная видеокарта с 12 Гб видеопамяти и 32 Гб оперативной памяти DDR5 позволят запускать ресурсоемкие приложения без лагов и задержек. Заменить привычный HDD помогает вместительный SSD на 1024 Гб — все файлы и программы всегда под рукой и запускаются мгновенно. Встроенная подсветка клавиатуры делает процесс работы комфортным даже вечером. Легко подключать внешние устройства благодаря двум портам USB Type-C и поддержке новой версии Bluetooth v5.4. Вес 2,65 кг продуман для тех, кто выбирает производительность, не жертвуя мобильностью. Модель поставляется без операционной системы — вы сами выбираете оптимальное ПО для своих задач. Это ноутбук для пользователей, которым нужны мощность, скорость и яркое изображение в одном устройстве.
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5348 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00FB0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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