Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750)
Ноутбук Asus – это мощное и производительное устройство, которое идеально подойдет для профессиональной работы и развлечений. Он оснащен современными характеристиками, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей. Одной из ключевых особенностей этого ноутбука является его большой 18-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и IPS-матрицей, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Это делает его отличным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. За производительность устройства отвечает процессор от Intel, который в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяет без труда выполнять ресурсоемкие задачи и запускать множество приложений одновременно. Объем SSD-диска составляет 1024 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и удобное хранение больших объемов данных. Дискретная видеокарта позволяет запускать современные игры и работать с графическими приложениями на высоком уровне. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство работы в условиях низкой освещенности. Вес ноутбука составляет 3,2 кг, что делает его портативным, но при этом достаточно мощным для замены настольного компьютера. Корпус изготовлен из пластика, что способствует оптимальному соотношению прочности и легкости. Устройство поддерживает новейший стандарт Bluetooth v5.4, что обеспечивает быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. На борту также имеется два порта USB Type-C, что упрощает подключение различных периферийных устройств. Этот ноутбук Asus поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для него. Это создает гибкость в настройке рабочего пространства под индивидуальные предпочтения.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750)