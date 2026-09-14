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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750)

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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
232 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734244
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х2
Вес, кг.
4.8

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750)

Ноутбук Asus – это мощное и производительное устройство, которое идеально подойдет для профессиональной работы и развлечений. Он оснащен современными характеристиками, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей. Одной из ключевых особенностей этого ноутбука является его большой 18-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и IPS-матрицей, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Это делает его отличным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. За производительность устройства отвечает процессор от Intel, который в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяет без труда выполнять ресурсоемкие задачи и запускать множество приложений одновременно. Объем SSD-диска составляет 1024 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и удобное хранение больших объемов данных. Дискретная видеокарта позволяет запускать современные игры и работать с графическими приложениями на высоком уровне. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство работы в условиях низкой освещенности. Вес ноутбука составляет 3,2 кг, что делает его портативным, но при этом достаточно мощным для замены настольного компьютера. Корпус изготовлен из пластика, что способствует оптимальному соотношению прочности и легкости. Устройство поддерживает новейший стандарт Bluetooth v5.4, что обеспечивает быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. На борту также имеется два порта USB Type-C, что упрощает подключение различных периферийных устройств. Этот ноутбук Asus поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для него. Это создает гибкость в настройке рабочего пространства под индивидуальные предпочтения.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus – это мощное и производительное устройство, которое идеально подойдет для профессиональной работы и развлечений. Он оснащен современными характеристиками, которые удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей. Одной из ключевых особенностей этого ноутбука является его большой 18-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и IPS-матрицей, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Это делает его отличным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. За производительность устройства отвечает процессор от Intel, который в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяет без труда выполнять ресурсоемкие задачи и запускать множество приложений одновременно. Объем SSD-диска составляет 1024 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и удобное хранение больших объемов данных. Дискретная видеокарта позволяет запускать современные игры и работать с графическими приложениями на высоком уровне. Подсветка клавиатуры обеспечивает удобство работы в условиях низкой освещенности. Вес ноутбука составляет 3,2 кг, что делает его портативным, но при этом достаточно мощным для замены настольного компьютера. Корпус изготовлен из пластика, что способствует оптимальному соотношению прочности и легкости. Устройство поддерживает новейший стандарт Bluetooth v5.4, что обеспечивает быстрый и стабильный беспроводной обмен данными. На борту также имеется два порта USB Type-C, что упрощает подключение различных периферийных устройств. Этот ноутбук Asus поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для него. Это создает гибкость в настройке рабочего пространства под индивидуальные предпочтения.
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Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-S9141 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M00750) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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