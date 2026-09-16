Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0)
Ноутбук Asus — это мощное устройство в стильном черном алюминиевом корпусе, идеально подходящее для работы и развлечений. С впечатляющим 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и матрицей IPS, он обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным выбором для профессиональной работы с графикой и мультимедиа. Под капотом этого ноутбука расположен процессор от AMD, работающий в паре с 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует высокую скорость и бесперебойную работу приложения даже при выполнении ресурсоемких задач. Дискретная видеокарта обеспечивает дополнительную мощность для игр и графических приложений. Ноутбук оснащен SSD объемом 1024 Гб, предлагая достаточно места для хранения ваших файлов и программ, а также молниеносную скорость загрузки и обработки данных. Версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами, что удобно для подключения периферии или передачи данных. Клавиатура с подсветкой делает работу в темноте более комфортной, а вес в 2,5 кг позволяет легко носить ноутбук с собой, несмотря на его мощные характеристики. Благодаря отсутствию предустановленной операционной системы, вы можете выбрать и установить ту ОС, которая лучше всего соответствует вашим требованиям и предпочтениям. Этот ноутбук Asus — идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности, созданное для современных пользователей, ценящих высокую производительность и элегантный дизайн.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 9, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 188 140 руб.47035 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14s G6 Core Ultra 7 268V 32Gb SSD1Tb In...
-
В наличииЦена 199 430 руб.49858 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/3...
-
В наличииЦена 205 790 руб.51448 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL345X Core Ultra 7 255H 32Gb ...
-
В наличииЦена 221 630 руб.55408 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 14" M4 Pro 24/512Gb (MX2H3LL/A) Space ...
-
В наличииЦена 283 380 руб.70845 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 359 420 руб.89855 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 408 500 руб.102125 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3427 M5 Max 18 core 36Gb SSD2Tb/32 co...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 9, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0)