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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0)

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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
198 030 руб. 
Начислим 3169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734241
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0)
198 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0)

Ноутбук Asus — это мощное устройство в стильном черном алюминиевом корпусе, идеально подходящее для работы и развлечений. С впечатляющим 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и матрицей IPS, он обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным выбором для профессиональной работы с графикой и мультимедиа. Под капотом этого ноутбука расположен процессор от AMD, работающий в паре с 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует высокую скорость и бесперебойную работу приложения даже при выполнении ресурсоемких задач. Дискретная видеокарта обеспечивает дополнительную мощность для игр и графических приложений. Ноутбук оснащен SSD объемом 1024 Гб, предлагая достаточно места для хранения ваших файлов и программ, а также молниеносную скорость загрузки и обработки данных. Версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами, что удобно для подключения периферии или передачи данных. Клавиатура с подсветкой делает работу в темноте более комфортной, а вес в 2,5 кг позволяет легко носить ноутбук с собой, несмотря на его мощные характеристики. Благодаря отсутствию предустановленной операционной системы, вы можете выбрать и установить ту ОС, которая лучше всего соответствует вашим требованиям и предпочтениям. Этот ноутбук Asus — идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности, созданное для современных пользователей, ценящих высокую производительность и элегантный дизайн.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это мощное устройство в стильном черном алюминиевом корпусе, идеально подходящее для работы и развлечений. С впечатляющим 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и матрицей IPS, он обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным выбором для профессиональной работы с графикой и мультимедиа. Под капотом этого ноутбука расположен процессор от AMD, работающий в паре с 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что гарантирует высокую скорость и бесперебойную работу приложения даже при выполнении ресурсоемких задач. Дискретная видеокарта обеспечивает дополнительную мощность для игр и графических приложений. Ноутбук оснащен SSD объемом 1024 Гб, предлагая достаточно места для хранения ваших файлов и программ, а также молниеносную скорость загрузки и обработки данных. Версия Bluetooth v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами, что удобно для подключения периферии или передачи данных. Клавиатура с подсветкой делает работу в темноте более комфортной, а вес в 2,5 кг позволяет легко носить ноутбук с собой, несмотря на его мощные характеристики. Благодаря отсутствию предустановленной операционной системы, вы можете выбрать и установить ту ОС, которая лучше всего соответствует вашим требованиям и предпочтениям. Этот ноутбук Asus — идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности, созданное для современных пользователей, ценящих высокую производительность и элегантный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5119 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M005Y0) - по цене 198030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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