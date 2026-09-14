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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734235
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х10
Вес, кг.
4.35

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0)

Ноутбук Asus представляет собой мощное и стильное устройство, разработанное для пользователей, которые ценят производительность и функциональность. Он оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и матрицей типа IPS, обеспечивая яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Этот ноутбук работает на процессоре от Intel, что гарантирует высокую производительность при выполнении повседневных и профессиональных задач. Поддержка современной оперативной памяти DDR5 объемом 16 Гб позволяет пользователю эффективно работать с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и приложениям. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, а вес составляет всего 2,2 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, устройство располагает дискретной видеокартой, что делает его подходящим для графических работ и мультимедиа. Наличие Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильное соединение с устройствами. Ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры, что обеспечивает комфортное использование в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, он имеет 1 порт USB Type-C для подключения современных устройств и аксессуаров. Стоит отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки любой необходимой ОС по своему усмотрению. Этот ноутбук Asus идеально подойдет для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus представляет собой мощное и стильное устройство, разработанное для пользователей, которые ценят производительность и функциональность. Он оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и матрицей типа IPS, обеспечивая яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Этот ноутбук работает на процессоре от Intel, что гарантирует высокую производительность при выполнении повседневных и профессиональных задач. Поддержка современной оперативной памяти DDR5 объемом 16 Гб позволяет пользователю эффективно работать с несколькими приложениями одновременно, а SSD на 512 Гб обеспечивает быстрый доступ к данным и приложениям. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, а вес составляет всего 2,2 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, устройство располагает дискретной видеокартой, что делает его подходящим для графических работ и мультимедиа. Наличие Bluetooth версии 5.4 обеспечивает стабильное соединение с устройствами. Ноутбук оснащен подсветкой клавиатуры, что обеспечивает комфортное использование в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, он имеет 1 порт USB Type-C для подключения современных устройств и аксессуаров. Стоит отметить, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки любой необходимой ОС по своему усмотрению. Этот ноутбук Asus идеально подойдет для тех, кто ищет надежное и производительное устройство для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M00DM0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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