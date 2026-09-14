Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0)
Ноутбуки Asus представляют собой сочетание производительности, стиля и современных технологий, идеально подходящее для работы и развлечений. Данная модель оснащена процессором от Intel и обладает дискретной видеокартой, что обеспечивает высокую производительность и возможность справляться с ресурсоемкими задачами, такими как графический дизайн или игры. Диагональ экрана составляет 16 дюймов, что в сочетании с высоким разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрицей гарантирует яркое и четкое изображение с превосходной цветопередачей и широкими углами обзора. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает устройству элегантный внешний вид и повышенную прочность при весе всего 2,2 кг. Устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что делает его подходящим для многозадачности и работы с требовательными приложениями, а 512 ГБ SSD обеспечивают молниеносную скорость загрузки и быстродействие системы. Из дополнительных удобств следует отметить наличие клавиатуры с подсветкой, что позволит комфортно работать даже в условиях недостаточного освещения. Кроме того, ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.4 для быстрого и надежного подключения периферийных устройств. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователи могут самостоятельно выбрать и установить нужную ОС, что позволяет настроить ноутбук в соответствии с личными предпочтениями и потребностями. Один порт USB Type-C обеспечивает удобное подключение современных устройств и аксессуаров. В целом, данный ноутбук Asus идеально подходит для профессионалов и любителей высоких технологий, которые ценят качество и надежность в каждом элементе устройства.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0)