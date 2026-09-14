Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734233
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0)

Ноутбуки Asus представляют собой сочетание производительности, стиля и современных технологий, идеально подходящее для работы и развлечений. Данная модель оснащена процессором от Intel и обладает дискретной видеокартой, что обеспечивает высокую производительность и возможность справляться с ресурсоемкими задачами, такими как графический дизайн или игры. Диагональ экрана составляет 16 дюймов, что в сочетании с высоким разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрицей гарантирует яркое и четкое изображение с превосходной цветопередачей и широкими углами обзора. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает устройству элегантный внешний вид и повышенную прочность при весе всего 2,2 кг. Устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что делает его подходящим для многозадачности и работы с требовательными приложениями, а 512 ГБ SSD обеспечивают молниеносную скорость загрузки и быстродействие системы. Из дополнительных удобств следует отметить наличие клавиатуры с подсветкой, что позволит комфортно работать даже в условиях недостаточного освещения. Кроме того, ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.4 для быстрого и надежного подключения периферийных устройств. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователи могут самостоятельно выбрать и установить нужную ОС, что позволяет настроить ноутбук в соответствии с личными предпочтениями и потребностями. Один порт USB Type-C обеспечивает удобное подключение современных устройств и аксессуаров. В целом, данный ноутбук Asus идеально подходит для профессионалов и любителей высоких технологий, которые ценят качество и надежность в каждом элементе устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Asus представляют собой сочетание производительности, стиля и современных технологий, идеально подходящее для работы и развлечений. Данная модель оснащена процессором от Intel и обладает дискретной видеокартой, что обеспечивает высокую производительность и возможность справляться с ресурсоемкими задачами, такими как графический дизайн или игры. Диагональ экрана составляет 16 дюймов, что в сочетании с высоким разрешением 1920x1200 пикселей и IPS-матрицей гарантирует яркое и четкое изображение с превосходной цветопередачей и широкими углами обзора. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что придает устройству элегантный внешний вид и повышенную прочность при весе всего 2,2 кг. Устройство оснащено 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что делает его подходящим для многозадачности и работы с требовательными приложениями, а 512 ГБ SSD обеспечивают молниеносную скорость загрузки и быстродействие системы. Из дополнительных удобств следует отметить наличие клавиатуры с подсветкой, что позволит комфортно работать даже в условиях недостаточного освещения. Кроме того, ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.4 для быстрого и надежного подключения периферийных устройств. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователи могут самостоятельно выбрать и установить нужную ОС, что позволяет настроить ноутбук в соответствии с личными предпочтениями и потребностями. Один порт USB Type-C обеспечивает удобное подключение современных устройств и аксессуаров. В целом, данный ноутбук Asus идеально подходит для профессионалов и любителей высоких технологий, которые ценят качество и надежность в каждом элементе устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHI-TU216 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NA1-M00BJ0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...