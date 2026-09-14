Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3)
Ноутбук Maibenben — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный современным процессором AMD Ryzen 9, он обеспечивает впечатляющую производительность, особенно в многозадачном режиме. С диагональю экрана 16 дюймов и высоким разрешением 2560x1600, Maibenben предлагает четкое изображение и насыщенные цвета, которые оценят как профессионалы графического дизайна, так и киноманы. Корпус из прочного алюминия не только добавляет устройству стильный вид, но и обеспечивает его долговечность и защиту. Объем встроенной памяти SSD на 1024 Гб позволяет хранить огромное количество данных, а 16 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу даже при запуске требовательных приложений. Беспроблемное соединение с периферийными устройствами обеспечивается благодаря версии Bluetooth v5.2. Ноутбук также оснащен дискретной видеокартой, что расширяет его возможности для игр и работы с графикой. Подсветка клавиатуры делает его использование комфортным даже в условиях низкой освещенности. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 10 Home, предоставляя пользователям доступ к широкому спектру функций и приложений. Встроенный кард-ридер добавляет удобства для работы с различными форматами карт памяти. Вес ноутбука составляет всего 2,1 кг, что делает его достаточно портативным для ежедневного использования и путешествий. Ноутбуки Maibenben — это оптимальный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, дизайном и комфортом.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16B-R98956 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) Windows 11 Home black WiFi BT Cam 5200mAh (X16B-R98956GQSHBRE3)