Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK)
Ноутбук Lenovo — это современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором AMD Ryzen 5, он обеспечивает производительность, способную удовлетворить множество ваших потребностей. Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает работу с графикой и просмотр мультимедийного контента невероятно приятным. Этот ноутбук оборудован 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет легко выполнять многозадачные операции без замедлений. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно место для хранения ваших файлов и приложений, при этом обеспечивая высокую скорость их загрузки и работы. Видеопамять на 6 ГБ прекрасно справляется с графически сложными задачами, поддерживая игры и профессиональные приложения на высоком уровне. Корпус ноутбука выполнен из легкого и устойчивого пластика, а встроенная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. Поддержка Bluetooth версии 5.2 гарантирует стабильное беспроводное подключение к устройствам и аксессуарам. Кроме того, ноутбук оснащен современным разъемом USB Type-C для подключения периферийных устройств и быстрой передачи данных. Важным преимуществом является также то, что ноутбук продается без предустановленной операционной системы, что предоставляет вам полную свободу выбора подходящего софта. Тип аккумулятора Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы и надежность в использовании. Lenovo предлагает сбалансированное сочетание производительности, комфорта и современных технологий, что делает этот ноутбук идеальным выбором для пользователей, стремящихся получить максимум от своих устройств.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Серый, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 84 000 руб.21000 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 660 G11 14" IPS Core Ultra5-125U 16Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 84 000 руб.21000 руб. в СплитНоутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS ...
-
В наличииЦена 84 800 руб.21200 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core ...
-
В наличииЦена 84 800 руб.21200 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCQ-HN031 AMD Ryzen 7 170/16Gb ...
-
В наличииЦена 84 800 руб.21200 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 85 670 руб.21418 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 87 010 руб.21753 руб. в СплитНоутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb ...
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U ...
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver...
-
В наличииЦена 88 610 руб.22153 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb...
-
В наличииЦена 89 550 руб.22388 руб. в СплитНоутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для учебы, Серый, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15ARP9 Ryzen 5 7235HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JC00LBRK)