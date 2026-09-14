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Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407)

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Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 7
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 8
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 9
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 10
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 11
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 7
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 8
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 9
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 10
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 11
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734218
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407)

Первый ноутбук от TECNO. Компьютер отличается тонким корпусом 14,8 мм и легким весом 1,48 кг. При этом в MEGABOOK T1 установлена продвинутая энергосистема. Аккумулятор на 60% меньше стандартной батареи. С ним ноутбук способен работать в автономном режиме до 17,5 часов. GaN-зарядка на 65 Вт восстановит ресурс аккумулятора на 400% быстрее привычного зарядного устройства. MEGABOOK T1 отличается мягкой подсветкой дисплея, которая снижает негативное воздействие на зрение. Теперь вы можете часами работать за ноутбуком и не испытывать дискомфорт благодаря функции защиты зрения. Специально для тех, чья профессиональная деятельность предполагает высокую многозадачность, ноутбук оснащен SSD-накопителем 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти с процессором Intel® Core 10 нм. Если для вы беспокоитесь за сохранность цифровых данных, то MEGABOOK T1 поможет защитить важную информацию. В кнопке включения встроен сканер отпечатка пальца. Теперь никто из посторонних не сможет включить ноутбук без вашего ведома. В дополнение к этому 2 МП вебкамера оснащена функцией защиты приватности.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Первый ноутбук от TECNO. Компьютер отличается тонким корпусом 14,8 мм и легким весом 1,48 кг. При этом в MEGABOOK T1 установлена продвинутая энергосистема. Аккумулятор на 60% меньше стандартной батареи. С ним ноутбук способен работать в автономном режиме до 17,5 часов. GaN-зарядка на 65 Вт восстановит ресурс аккумулятора на 400% быстрее привычного зарядного устройства. MEGABOOK T1 отличается мягкой подсветкой дисплея, которая снижает негативное воздействие на зрение. Теперь вы можете часами работать за ноутбуком и не испытывать дискомфорт благодаря функции защиты зрения. Специально для тех, чья профессиональная деятельность предполагает высокую многозадачность, ноутбук оснащен SSD-накопителем 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти с процессором Intel® Core 10 нм. Если для вы беспокоитесь за сохранность цифровых данных, то MEGABOOK T1 поможет защитить важную информацию. В кнопке включения встроен сканер отпечатка пальца. Теперь никто из посторонних не сможет включить ноутбук без вашего ведома. В дополнение к этому 2 МП вебкамера оснащена функцией защиты приватности.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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