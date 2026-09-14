Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407)
Первый ноутбук от TECNO. Компьютер отличается тонким корпусом 14,8 мм и легким весом 1,48 кг. При этом в MEGABOOK T1 установлена продвинутая энергосистема. Аккумулятор на 60% меньше стандартной батареи. С ним ноутбук способен работать в автономном режиме до 17,5 часов. GaN-зарядка на 65 Вт восстановит ресурс аккумулятора на 400% быстрее привычного зарядного устройства. MEGABOOK T1 отличается мягкой подсветкой дисплея, которая снижает негативное воздействие на зрение. Теперь вы можете часами работать за ноутбуком и не испытывать дискомфорт благодаря функции защиты зрения. Специально для тех, чья профессиональная деятельность предполагает высокую многозадачность, ноутбук оснащен SSD-накопителем 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти с процессором Intel® Core 10 нм. Если для вы беспокоитесь за сохранность цифровых данных, то MEGABOOK T1 поможет защитить важную информацию. В кнопке включения встроен сканер отпечатка пальца. Теперь никто из посторонних не сможет включить ноутбук без вашего ведома. В дополнение к этому 2 МП вебкамера оснащена функцией защиты приватности.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000407)