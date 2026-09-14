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Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406)

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Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 1
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 2
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 3
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 4
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 5
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 6
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 7
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 8
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 9
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 10
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 11
Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 1
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 2
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 3
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 4
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 5
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 6
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 7
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 8
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 9
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 10
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 11
  • Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734217
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406)

Этот ноутбук TECNO сочетает в себе современный стиль и высокую производительность. Большой 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для работы с графикой, развлечений и многозадачности — чёткая картинка и яркие цвета на любом контенте. В паре с графическим контроллером AMD Radeon 660M и 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 ноутбук легко справляется с ресурсоёмкими задачами, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносный запуск программ и хранение всех важных файлов. Корпус из алюминия делает устройство не только стильным и приятным на ощупь, но и долговечным. Безопасность ваших данных надёжно защищена — сканер отпечатка пальца помогает мгновенно и безопасно разблокировать ноутбук. Новейшая версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное и быстрое подключение аксессуаров и периферии. Серый цвет подчёркивает строгость и универсальность внешнего вида, а предустановленная Windows 11 Home открывает доступ к современным возможностям работы и развлечений сразу после покупки. TECNO — для тех, кто ценит мощь, комфорт и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406)




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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Tecno MegaBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7535HS
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук TECNO сочетает в себе современный стиль и высокую производительность. Большой 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 идеально подойдёт для работы с графикой, развлечений и многозадачности — чёткая картинка и яркие цвета на любом контенте. В паре с графическим контроллером AMD Radeon 660M и 16 Гб оперативной памяти LPDDR5 ноутбук легко справляется с ресурсоёмкими задачами, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносный запуск программ и хранение всех важных файлов. Корпус из алюминия делает устройство не только стильным и приятным на ощупь, но и долговечным. Безопасность ваших данных надёжно защищена — сканер отпечатка пальца помогает мгновенно и безопасно разблокировать ноутбук. Новейшая версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное и быстрое подключение аксессуаров и периферии. Серый цвет подчёркивает строгость и универсальность внешнего вида, а предустановленная Windows 11 Home открывает доступ к современным возможностям работы и развлечений сразу после покупки. TECNO — для тех, кто ценит мощь, комфорт и стиль.
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Отзывы


Ноутбук Tecno MegaBook K16SFA Ryzen 5 7535HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 660M 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 6060mAh (71005000406) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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