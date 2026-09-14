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Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0)

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Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 10
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 11
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 12
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 13
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 14
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 15
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 16
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 17
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 18
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 19
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 20
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 21
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 22
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 23
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 24
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 25
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 26
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 27
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 28
Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 10
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 11
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 12
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 13
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 14
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 15
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 16
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 17
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 18
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 19
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 20
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 21
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 22
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  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 24
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 25
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 26
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 27
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 28
  • Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734211
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.78

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0)

Ноутбук Asus – это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и удобство. Весом всего 1,88 кг, этот ноутбук легко носить с собой, что делает его идеальным спутником для студентов и профессионалов, ведущих мобильный образ жизни. Оснащенный графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, ноутбук обеспечивает плавную работу и качественное отображение графики, что особенно важно при просмотре фильмов и работе с визуальным контентом. Диагональ экрана составляет 16 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей гарантирует четкое и яркое изображение с насыщенными цветами благодаря IPS-матрице. Корпус ноутбука выполнен из легкого и прочного пластика, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и надежную защиту компонентов. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших данных и быстродействие при работе с приложениями. 16 Гб оперативной памяти позволяют выполнять многозадачные операции с легкостью. С предустановленной операционной системой Windows 11 Home вы сможете пользоваться всеми новейшими функциями и приложениями. Наличие одного порта USB 2.0 и одного порта USB Type-C позволяет подключать разнообразные периферийные устройства, обеспечивая высокую гибкость и функциональность. Ноутбук Asus базируется на процессоре Intel, что гарантирует надежность и высокую производительность при решении любых задач. Он прекрасно подходит как для работы, так и для развлечений, предлагая пользователю лучшие технологии и надежную работу.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus – это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и удобство. Весом всего 1,88 кг, этот ноутбук легко носить с собой, что делает его идеальным спутником для студентов и профессионалов, ведущих мобильный образ жизни. Оснащенный графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, ноутбук обеспечивает плавную работу и качественное отображение графики, что особенно важно при просмотре фильмов и работе с визуальным контентом. Диагональ экрана составляет 16 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей гарантирует четкое и яркое изображение с насыщенными цветами благодаря IPS-матрице. Корпус ноутбука выполнен из легкого и прочного пластика, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и надежную защиту компонентов. Объем SSD на 512 Гб обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших данных и быстродействие при работе с приложениями. 16 Гб оперативной памяти позволяют выполнять многозадачные операции с легкостью. С предустановленной операционной системой Windows 11 Home вы сможете пользоваться всеми новейшими функциями и приложениями. Наличие одного порта USB 2.0 и одного порта USB Type-C позволяет подключать разнообразные периферийные устройства, обеспечивая высокую гибкость и функциональность. Ноутбук Asus базируется на процессоре Intel, что гарантирует надежность и высокую производительность при решении любых задач. Он прекрасно подходит как для работы, так и для развлечений, предлагая пользователю лучшие технологии и надежную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook 16 F1605VA-WS74 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home black WiFi BT Cam (90NB10N3-M01AV0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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