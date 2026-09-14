Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655)
Компактный и лёгкий ноутбук Dell весом всего 1,4 кг легко поместится в рюкзак или сумку и станет отличным спутником в поездках и командировках. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 обеспечивает чёткую и яркую картинку, делая работу и отдых максимально комфортными. Благодаря мощному процессору Intel с частотой 2,4 ГГц и 16 Гб быстрой оперативной памяти стандарта DDR5, устройство уверенно справляется с многозадачностью и профессиональными задачами. Большой SSD на 1024 Гб позволит хранить всю необходимую информацию, документы, фото и видео без компромиссов. Клавиатура с подсветкой упрощает работу в любое время суток, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и надёжный доступ к данным. Алюминиевый корпус не только выглядит стильно, но и защищает устройство от повреждений. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения современными аксессуарами. Этот ноутбук Dell отлично подойдёт для тех, кто ценит мощность, мобильность и современный дизайн.
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Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5655)