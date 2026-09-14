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Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652)

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Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 8
Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 9
Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro 14
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 8
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 9
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734206
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
220U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.32

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652)

Ноутбук Dell сочетает в себе мощные технические характеристики и современный дизайн, создавая идеальное устройство для работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, яркий и красочный IPS-дисплей обеспечивает высокий уровень детализации. Благодаря современному процессору Intel Core i5, этот ноутбук легко справится с задачами любой сложности. Вес всего 1,35 кг делает его прекрасно портативным, а установленная операционная система Linux обеспечивает стабильную и быструю работу устройства. Высокая скорость работы и многозадачность достигается за счет 16 Гб оперативной памяти DDR5 и объемного SSD-диска на 512 Гб, предоставляющего достаточно места для всех ваших файлов и приложений. Безопасность данных гарантируется наличием сканера отпечатка пальца, в то время как возможность подключения с другими устройствами через Bluetooth версии v5.3 позволяет устройству интегрироваться в любую экосистему. Элегантный серый корпус придает устройству стильный внешний вид. Этот ноутбук идеально подойдет для пользователей, ценящих надежность, быстродействие и комфорт в использовании.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
220U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell сочетает в себе мощные технические характеристики и современный дизайн, создавая идеальное устройство для работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, яркий и красочный IPS-дисплей обеспечивает высокий уровень детализации. Благодаря современному процессору Intel Core i5, этот ноутбук легко справится с задачами любой сложности. Вес всего 1,35 кг делает его прекрасно портативным, а установленная операционная система Linux обеспечивает стабильную и быструю работу устройства. Высокая скорость работы и многозадачность достигается за счет 16 Гб оперативной памяти DDR5 и объемного SSD-диска на 512 Гб, предоставляющего достаточно места для всех ваших файлов и приложений. Безопасность данных гарантируется наличием сканера отпечатка пальца, в то время как возможность подключения с другими устройствами через Bluetooth версии v5.3 позволяет устройству интегрироваться в любую экосистему. Элегантный серый корпус придает устройству стильный внешний вид. Этот ноутбук идеально подойдет для пользователей, ценящих надежность, быстродействие и комфорт в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 Core 5 220U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-5652) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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