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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002)

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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734204
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002)

Acer представил мощный ноутбук с экраном диагональю 16 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 — изображение детализированное и яркое, удобно работать с документами, графикой и смотреть фильмы. Его сердце — процессор Intel Core i5 и целых 16 Гб оперативной памяти, что обеспечивает быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Дискретная видеокарта справится с графикой и обработкой видео. Твердотельный накопитель на 512 Гб не только ускоряет запуск системы и приложений, но и позволяет хранить внушительный объём данных. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток. Современный Bluetooth 5.0 открывает возможности для быстрой и стабильной беспроводной связи. Присутствует USB Type-C — универсальный современный разъём для подключения и зарядки устройств. Корпус из пластика — лёгкий и практичный. Аккумулятор Li-lon обеспечивает стабильную автономность. Ноутбук поставляется без установленной ОС, вы сможете выбрать именно ту систему, которая подходит вашим задачам.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer представил мощный ноутбук с экраном диагональю 16 дюймов и расширенным разрешением 1920x1200 — изображение детализированное и яркое, удобно работать с документами, графикой и смотреть фильмы. Его сердце — процессор Intel Core i5 и целых 16 Гб оперативной памяти, что обеспечивает быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Дискретная видеокарта справится с графикой и обработкой видео. Твердотельный накопитель на 512 Гб не только ускоряет запуск системы и приложений, но и позволяет хранить внушительный объём данных. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной в любое время суток. Современный Bluetooth 5.0 открывает возможности для быстрой и стабильной беспроводной связи. Присутствует USB Type-C — универсальный современный разъём для подключения и зарядки устройств. Корпус из пластика — лёгкий и практичный. Аккумулятор Li-lon обеспечивает стабильную автономность. Ноутбук поставляется без установленной ОС, вы сможете выбрать именно ту систему, которая подходит вашим задачам.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-51L6 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (NH.DAEEX.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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