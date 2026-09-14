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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148)

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Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734203
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148)

Ноутбук iRU – это стильное и производительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащённый процессором от компании AMD и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность для решения повседневных задач и работы с мультимедийным контентом. Устройство имеет 15.6-дюймовый IPS экран с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткое и яркое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что является оптимальным выбором для комфортной работы и просмотра видео. Среди ключевых характеристик стоит отметить 16 Гб оперативной памяти DDR4, которые гарантируют многозадачность и быстрый доступ к приложениям. SSD накопитель объёмом 512 Гб обеспечивает быстрое чтение и запись данных, а также достаточное пространство для хранения ваших файлов и программ. Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.0 для беспроводного подключения периферийных устройств, таких как наушники и мыши. Встроенный кард-ридер добавляет удобство при работе с различными форматами карт памяти. Вес устройства составляет всего 1,77 кг, что позволяет брать его с собой куда угодно. Элегантный чёрный цвет корпуса придаёт устройству современный и строгий вид. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, обеспечивающей широкий функционал и интуитивно понятный интерфейс. Бренд iRU зарекомендовал себя в качестве надёжного производителя техники, сочетающего в своих устройствах качество и доступность. Этот ноутбук станет отличным выбором для тех, кто ищет баланс между стоимостью и производительностью.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 15PHR
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
49.59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU – это стильное и производительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Оснащённый процессором от компании AMD и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность для решения повседневных задач и работы с мультимедийным контентом. Устройство имеет 15.6-дюймовый IPS экран с разрешением 1920x1080 пикселей, что обеспечивает чёткое и яркое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что является оптимальным выбором для комфортной работы и просмотра видео. Среди ключевых характеристик стоит отметить 16 Гб оперативной памяти DDR4, которые гарантируют многозадачность и быстрый доступ к приложениям. SSD накопитель объёмом 512 Гб обеспечивает быстрое чтение и запись данных, а также достаточное пространство для хранения ваших файлов и программ. Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.0 для беспроводного подключения периферийных устройств, таких как наушники и мыши. Встроенный кард-ридер добавляет удобство при работе с различными форматами карт памяти. Вес устройства составляет всего 1,77 кг, что позволяет брать его с собой куда угодно. Элегантный чёрный цвет корпуса придаёт устройству современный и строгий вид. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Pro, обеспечивающей широкий функционал и интуитивно понятный интерфейс. Бренд iRU зарекомендовал себя в качестве надёжного производителя техники, сочетающего в своих устройствах качество и доступность. Этот ноутбук станет отличным выбором для тех, кто ищет баланс между стоимостью и производительностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15PHR Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4000mAh (2150148) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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