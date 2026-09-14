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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734202
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)

**Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? ASUS TUF Gaming F16 — идеальный выбор для геймеров, которые не готовы идти на компромиссы. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming F16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит реалистичную графику и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться детализированной картинкой без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снизит блики, а IPS-матрица обеспечит широкие углы обзора. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном сером цвете; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного интернет-соединения; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ASUS TUF Gaming F16 вы получите не только мощный игровой инструмент, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. Не упустите шанс стать обладателем одного из лучших игровых ноутбуков!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? ASUS TUF Gaming F16 — идеальный выбор для геймеров, которые не готовы идти на компромиссы. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming F16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит реалистичную графику и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться детализированной картинкой без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снизит блики, а IPS-матрица обеспечит широкие углы обзора. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном сером цвете; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного интернет-соединения; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ASUS TUF Gaming F16 вы получите не только мощный игровой инструмент, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. Не упустите шанс стать обладателем одного из лучших игровых ноутбуков!
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Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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