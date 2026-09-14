Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)
**Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми? ASUS TUF Gaming F16 — идеальный выбор для геймеров, которые не готовы идти на компромиссы. **Почему стоит выбрать ASUS TUF Gaming F16?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-14650HX с 16 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и других ресурсоёмких задачах. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит реалистичную графику и плавную анимацию. * **Быстрый доступ к данным:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Чёткий и яркий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться детализированной картинкой без размытия в динамичных сценах. Матовая поверхность экрана снизит блики, а IPS-матрица обеспечит широкие углы обзора. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика в стильном сером цвете; * один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного интернет-соединения; * энергоёмкий аккумулятор (90 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. С ASUS TUF Gaming F16 вы получите не только мощный игровой инструмент, но и надёжного помощника для работы и учёбы. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. Не упустите шанс стать обладателем одного из лучших игровых ноутбуков!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 151 370 руб.37843 руб. в СплитНоутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD R...
-
В наличииЦена 152 230 руб.38058 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 155 480 руб.38870 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 156 100 руб.39025 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H...
-
В наличииЦена 158 330 руб.39583 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9...
-
В наличииЦена 164 850 руб.41213 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 165 000 руб.41250 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512...
-
В наличииЦена 171 420 руб.42855 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 174 360 руб.43590 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 176 170 руб.44043 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
-
В наличииЦена 178 470 руб.44618 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UP-S8051 Ryzen 7 260 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 182 300 руб.45575 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV114 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M006P0)