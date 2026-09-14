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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
186 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734201
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х2
Вес, кг.
4.3

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690)

Ноутбук Asus - идеальное сочетание мощности и современного дизайна для профессионалов и геймеров. Оснащенный процессором от Intel, этот ноутбук гарантирует высокую производительность. Его впечатляющий 16-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц обеспечивает потрясающее качество изображения и плавность анимации, что особенно важно для графики и видеоигр. Ноутбук построен на базе матрицы IPS, обеспечивающей широкие углы обзора и точную цветопередачу. Корпус выполнен из прочного пластика и имеет стильный серый цвет, что придает устройству элегантный внешний вид. Благодаря подсветке клавиатуры работа в любое время суток становится еще удобнее. С внушительными 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 и видеоадаптером с видеопамятью объемом 8 Гб, этот ноутбук справится с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. 1024 Гб SSD позволит хранить все необходимые файлы и обеспечит быстрое их открытие. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователь получает свободу выбора и может установить ту ОС, которая наиболее соответствует его потребностям. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильность и скорость беспроводных подключений, что удобно для использования различных периферийных устройств. Этот ноутбук Asus рассчитан на тех, кто ценит мощность, надежность и современный дизайн в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus - идеальное сочетание мощности и современного дизайна для профессионалов и геймеров. Оснащенный процессором от Intel, этот ноутбук гарантирует высокую производительность. Его впечатляющий 16-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц обеспечивает потрясающее качество изображения и плавность анимации, что особенно важно для графики и видеоигр. Ноутбук построен на базе матрицы IPS, обеспечивающей широкие углы обзора и точную цветопередачу. Корпус выполнен из прочного пластика и имеет стильный серый цвет, что придает устройству элегантный внешний вид. Благодаря подсветке клавиатуры работа в любое время суток становится еще удобнее. С внушительными 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 и видеоадаптером с видеопамятью объемом 8 Гб, этот ноутбук справится с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. 1024 Гб SSD позволит хранить все необходимые файлы и обеспечит быстрое их открытие. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, пользователь получает свободу выбора и может установить ту ОС, которая наиболее соответствует его потребностям. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильность и скорость беспроводных подключений, что удобно для использования различных периферийных устройств. Этот ноутбук Asus рассчитан на тех, кто ценит мощность, надежность и современный дизайн в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-QT093 Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M00690) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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