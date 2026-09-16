Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0)
Этот ноутбук Asus сочетает в себе элегантность и современные технологии. Лёгкий корпус из алюминия весом всего 1,7 кг делает его отличным спутником как для поездок, так и для ежедневной работы в офисе или дома. Яркий 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 подойдёт для многозадачности и просмотра мультимедиа — картинка всегда будет чёткой и сочной. Мощности устройства хватит для серьёзных задач: 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 и встроенный SSD на 512 Гб обеспечивают быструю работу и достаточно места для хранения документов, фото и программ. Процессор от Intel подойдёт для работы с текстами, таблицами и простыми графическими задачами. Современные технологии, такие как Bluetooth версии v5.3, позволят легко подключать беспроводные устройства. Два порта USB Type-C обеспечат удобство подключения аксессуаров. Подсветка клавиатуры делает работу в вечернее время приятной и комфортной. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете нужное программное обеспечение и настройку.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP105 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1671-M007R0)