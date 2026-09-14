Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET)
Познакомьтесь с новым стандартом мобильной продуктивности — ноутбуком HP EliteBook 8 G1i 16. Это устройство, созданное для тех, кто не ищет компромиссов между мощностью, эргономикой и надежностью. Его серебристый корпус скрывает передовые технологии, готовые стать вашим главным инструментом в решении самых сложных задач. Центром этого ноутбука является шестнадцатидюймовый экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Удобное соотношение сторон 16 к 10 и матовая поверхность позволяют комфортно работать с большими объемами информации, не отвлекаясь на блики. Технология IPS обеспечивает стабильную цветопередачу и широкие углы обзора, а яркость в 300 кд/м? делает изображение четким даже при ярком освещении. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность происходящего на экране. Производительность устройства выведена на новый уровень благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 7 серии 2 модели 255U. Его архитектура включает двенадцать ядер, из которых два — высокопроизводительные, а десять — энергоэффективные, что в сумме обеспечивает четырнадцать потоков для вычислений. Базовая тактовая частота составляет 2000 МГц, а в режиме Turbo Boost достигает впечатляющих 5200 МГц. Особенностью этого чипа является встроенный нейронный процессор Intel AI Boost, чья производительность для задач искусственного интеллекта достигает 12 TOPS. Это открывает возможности для интеллектуальной оптимизации приложений, улучшения работы с видео и голосом. Для обеспечения молниеносного отклика системы установлено шестнадцать гигабайт оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота SO-DIMM позволяют при необходимости увеличить этот объем до шестидесяти четырех гигабайт. Хранение ваших данных и приложений доверено быстрому твердотельному накопителю SSD объемом 512 ГБ. Графическая составляющая представлена интегрированным решением Intel Graphics, которое уверенно справляется с повседневными задачами и работой с мультимедиа. Устройство создано для полноценной работы в любых условиях. Благодаря поддержке современного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 вы получаете стабильное и высокоскоростное подключение к сети и периферийным устройствам. Для проводных соединений предусмотрен полный набор разъемов: USB-A 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen2, два высокоскоростных порта Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с, выход HDMI 2.1 и аудиоразъем. Эргономика продумана до мелочей. Клавиатура оснащена подсветкой и удобной отдельной цифровой клавиатурой, что делает работу с числами и текстом максимально комфортной. Веб-камера с разрешением 5 мегапикселей и встроенной физической шторкой конфиденциальности обеспечивает четкое изображение при видеозвонках и надежно защищает ваше личное пространство. Дополнительную безопасность обеспечивает система разблокировки по лицу и сканер отпечатка пальца. Емкий литий-полимерный аккумулятор на 62 Вт*ч в трехсекционном исполнении гарантирует длительную автономную работу.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET)