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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET)

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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734190
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.92

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET)

Познакомьтесь с новым стандартом мобильной продуктивности — ноутбуком HP EliteBook 8 G1i 16. Это устройство, созданное для тех, кто не ищет компромиссов между мощностью, эргономикой и надежностью. Его серебристый корпус скрывает передовые технологии, готовые стать вашим главным инструментом в решении самых сложных задач. Центром этого ноутбука является шестнадцатидюймовый экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Удобное соотношение сторон 16 к 10 и матовая поверхность позволяют комфортно работать с большими объемами информации, не отвлекаясь на блики. Технология IPS обеспечивает стабильную цветопередачу и широкие углы обзора, а яркость в 300 кд/м? делает изображение четким даже при ярком освещении. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность происходящего на экране. Производительность устройства выведена на новый уровень благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 7 серии 2 модели 255U. Его архитектура включает двенадцать ядер, из которых два — высокопроизводительные, а десять — энергоэффективные, что в сумме обеспечивает четырнадцать потоков для вычислений. Базовая тактовая частота составляет 2000 МГц, а в режиме Turbo Boost достигает впечатляющих 5200 МГц. Особенностью этого чипа является встроенный нейронный процессор Intel AI Boost, чья производительность для задач искусственного интеллекта достигает 12 TOPS. Это открывает возможности для интеллектуальной оптимизации приложений, улучшения работы с видео и голосом. Для обеспечения молниеносного отклика системы установлено шестнадцать гигабайт оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота SO-DIMM позволяют при необходимости увеличить этот объем до шестидесяти четырех гигабайт. Хранение ваших данных и приложений доверено быстрому твердотельному накопителю SSD объемом 512 ГБ. Графическая составляющая представлена интегрированным решением Intel Graphics, которое уверенно справляется с повседневными задачами и работой с мультимедиа. Устройство создано для полноценной работы в любых условиях. Благодаря поддержке современного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 вы получаете стабильное и высокоскоростное подключение к сети и периферийным устройствам. Для проводных соединений предусмотрен полный набор разъемов: USB-A 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen2, два высокоскоростных порта Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с, выход HDMI 2.1 и аудиоразъем. Эргономика продумана до мелочей. Клавиатура оснащена подсветкой и удобной отдельной цифровой клавиатурой, что делает работу с числами и текстом максимально комфортной. Веб-камера с разрешением 5 мегапикселей и встроенной физической шторкой конфиденциальности обеспечивает четкое изображение при видеозвонках и надежно защищает ваше личное пространство. Дополнительную безопасность обеспечивает система разблокировки по лицу и сканер отпечатка пальца. Емкий литий-полимерный аккумулятор на 62 Вт*ч в трехсекционном исполнении гарантирует длительную автономную работу.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
EliteBook 8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Познакомьтесь с новым стандартом мобильной продуктивности — ноутбуком HP EliteBook 8 G1i 16. Это устройство, созданное для тех, кто не ищет компромиссов между мощностью, эргономикой и надежностью. Его серебристый корпус скрывает передовые технологии, готовые стать вашим главным инструментом в решении самых сложных задач. Центром этого ноутбука является шестнадцатидюймовый экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Удобное соотношение сторон 16 к 10 и матовая поверхность позволяют комфортно работать с большими объемами информации, не отвлекаясь на блики. Технология IPS обеспечивает стабильную цветопередачу и широкие углы обзора, а яркость в 300 кд/м? делает изображение четким даже при ярком освещении. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность происходящего на экране. Производительность устройства выведена на новый уровень благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 7 серии 2 модели 255U. Его архитектура включает двенадцать ядер, из которых два — высокопроизводительные, а десять — энергоэффективные, что в сумме обеспечивает четырнадцать потоков для вычислений. Базовая тактовая частота составляет 2000 МГц, а в режиме Turbo Boost достигает впечатляющих 5200 МГц. Особенностью этого чипа является встроенный нейронный процессор Intel AI Boost, чья производительность для задач искусственного интеллекта достигает 12 TOPS. Это открывает возможности для интеллектуальной оптимизации приложений, улучшения работы с видео и голосом. Для обеспечения молниеносного отклика системы установлено шестнадцать гигабайт оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота SO-DIMM позволяют при необходимости увеличить этот объем до шестидесяти четырех гигабайт. Хранение ваших данных и приложений доверено быстрому твердотельному накопителю SSD объемом 512 ГБ. Графическая составляющая представлена интегрированным решением Intel Graphics, которое уверенно справляется с повседневными задачами и работой с мультимедиа. Устройство создано для полноценной работы в любых условиях. Благодаря поддержке современного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 вы получаете стабильное и высокоскоростное подключение к сети и периферийным устройствам. Для проводных соединений предусмотрен полный набор разъемов: USB-A 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen2, два высокоскоростных порта Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с, выход HDMI 2.1 и аудиоразъем. Эргономика продумана до мелочей. Клавиатура оснащена подсветкой и удобной отдельной цифровой клавиатурой, что делает работу с числами и текстом максимально комфортной. Веб-камера с разрешением 5 мегапикселей и встроенной физической шторкой конфиденциальности обеспечивает четкое изображение при видеозвонках и надежно защищает ваше личное пространство. Дополнительную безопасность обеспечивает система разблокировки по лицу и сканер отпечатка пальца. Емкий литий-полимерный аккумулятор на 62 Вт*ч в трехсекционном исполнении гарантирует длительную автономную работу.
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Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A9ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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