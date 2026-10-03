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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A6ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A6ET)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 960 руб. 
Начислим 2144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A6ET)
133 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
47х27х6
Вес, кг.
2.33

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A6ET)

Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A6ET)

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A6ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Описание
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A6ET)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C15A6ET) - стоимость товара 133960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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