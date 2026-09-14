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Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK)

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Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
4096 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734182
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
5.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK)

Этот ноутбук Lenovo — настоящий гигант среди портативных устройств. Огромная 18-дюймовая диагональ и высочайшее разрешение 3840x2400 превращают любую задачу в настоящее удовольствие: работать и смотреть видео на таком экране — одно удовольствие. Внутри скрывается мощь: 64 Гб оперативной памяти и 4096 Гб SSD-накопителя хватит для самых ресурсоёмких проектов и хранения внушительных архивов. А видеопамять в 24 Гб — настоящий подарок для тех, кто работает с графикой и видео. Процессор Intel отвечает за быструю и стабильную работу. Встроенный кард-ридер расширяет возможности подключения устройств. Удобная подсветка клавиатуры позволяет работать в любое время суток. Благодаря версии Bluetooth v5.4 подключать беспроводные аксессуары проще простого. Прочный алюминиевый корпус не только солиден, но и подчёркивает статус владельца. Несмотря на внушительный вес в 3,5 кг, этот ноутбук — идеальный выбор для серьёзных задач, творческих проектов и работы с большими объёмами данных.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 9
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
4096 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo — настоящий гигант среди портативных устройств. Огромная 18-дюймовая диагональ и высочайшее разрешение 3840x2400 превращают любую задачу в настоящее удовольствие: работать и смотреть видео на таком экране — одно удовольствие. Внутри скрывается мощь: 64 Гб оперативной памяти и 4096 Гб SSD-накопителя хватит для самых ресурсоёмких проектов и хранения внушительных архивов. А видеопамять в 24 Гб — настоящий подарок для тех, кто работает с графикой и видео. Процессор Intel отвечает за быструю и стабильную работу. Встроенный кард-ридер расширяет возможности подключения устройств. Удобная подсветка клавиатуры позволяет работать в любое время суток. Благодаря версии Bluetooth v5.4 подключать беспроводные аксессуары проще простого. Прочный алюминиевый корпус не только солиден, но и подчёркивает статус владельца. Несмотря на внушительный вес в 3,5 кг, этот ноутбук — идеальный выбор для серьёзных задач, творческих проектов и работы с большими объёмами данных.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD4Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQUXGA (3840x2400) без ОС black WiFi BT Cam (83EY0028RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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