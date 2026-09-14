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Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK)

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Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 7
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
239 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734179
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 7
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK)

Этот ноутбук Lenovo с внушительной диагональю 16 дюймов и высоким разрешением 2560x1600 позволяет наслаждаться чётким, детализированным изображением. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и целых 32 Гб оперативной памяти открывают простор для многозадачности и работы с ресурсозатратными приложениями. Быстрый SSD на 1024 Гб обеспечит моментальный запуск системы и программ, а также сохранит все необходимые файлы под рукой. Встроенный кард-ридер облегчает работу с фото и видео материалами, а два порта USB Type-C делают подключение устройств максимально простым. Клавиатура с подсветкой создаёт комфортные условия для работы даже в темноте. Благодаря корпусу из алюминия ноутбук смотрится стильно и остаётся надёжным в любых условиях. Технология Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное соединение с современными девайсами. Без предустановленной операционной системы — свобода выбора для профессионалов и опытных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 7
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo с внушительной диагональю 16 дюймов и высоким разрешением 2560x1600 позволяет наслаждаться чётким, детализированным изображением. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и целых 32 Гб оперативной памяти открывают простор для многозадачности и работы с ресурсозатратными приложениями. Быстрый SSD на 1024 Гб обеспечит моментальный запуск системы и программ, а также сохранит все необходимые файлы под рукой. Встроенный кард-ридер облегчает работу с фото и видео материалами, а два порта USB Type-C делают подключение устройств максимально простым. Клавиатура с подсветкой создаёт комфортные условия для работы даже в темноте. Благодаря корпусу из алюминия ноутбук смотрится стильно и остаётся надёжным в любых условиях. Технология Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное соединение с современными девайсами. Без предустановленной операционной системы — свобода выбора для профессионалов и опытных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam (83KY0054RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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