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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734174
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.25

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900)

Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo весит всего 1,38 кг — его удобно брать с собой в дорогу или работать вне дома. Экран на 14 дюймов с разрешением 1920x1200 порадует чёткой, яркой картинкой для работы и развлечений. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже с многозадачностью, а ёмкий SSD на 512 Гб гарантирует мгновенную загрузку системы и приложений. Благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца ваши данные всегда под защитой. Подсветка клавиатуры выделит каждую клавишу для комфортной работы вечером. Windows 11 Pro открыт для новых возможностей, а Bluetooth v5.3 — для стабильных беспроводных подключений.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo весит всего 1,38 кг — его удобно брать с собой в дорогу или работать вне дома. Экран на 14 дюймов с разрешением 1920x1200 порадует чёткой, яркой картинкой для работы и развлечений. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу даже с многозадачностью, а ёмкий SSD на 512 Гб гарантирует мгновенную загрузку системы и приложений. Благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца ваши данные всегда под защитой. Подсветка клавиатуры выделит каждую клавишу для комфортной работы вечером. Windows 11 Pro открыт для новых возможностей, а Bluetooth v5.3 — для стабильных беспроводных подключений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21QDS2D900) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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