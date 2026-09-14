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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad P14s
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
256 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734173
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Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad P14s G5 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 14.5" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21G3S5DR00)
Lenovo объединил в этом ноутбуке современные технологии и стильный черный дизайн. Легкий вес — всего 1,61 кг — позволяет брать его с собой каждый день, не чувствуя лишней нагрузки. Большой 14,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560x1600 радует сочной детализацией, а сенсорное управление делает работу или развлечения максимально удобными.
Мощный процессор Intel, 32 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD на 1 Тб справятся с любыми задачами: от сложных проектов до хранения объёмных мультимедийных коллекций. Сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ, а современный Bluetooth v5.3 поддерживает стабильное подключение аксессуаров.
Корпус из алюминия не только придаёт устройству стильный и солидный вид, но и защищает от случайных повреждений. Аккумулятор Li-Pol помогает надолго забыть о розетке. Lenovo для тех, кто ценит производительность, мобильность и комфорт в каждом рабочем дне.
Lenovo объединил в этом ноутбуке современные технологии и стильный черный дизайн. Легкий вес — всего 1,61 кг — позволяет брать его с собой каждый день, не чувствуя лишней нагрузки. Большой 14,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560x1600 радует сочной детализацией, а сенсорное управление делает работу или развлечения максимально удобными.
Мощный процессор Intel, 32 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD на 1 Тб справятся с любыми задачами: от сложных проектов до хранения объёмных мультимедийных коллекций. Сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ, а современный Bluetooth v5.3 поддерживает стабильное подключение аксессуаров.
Корпус из алюминия не только придаёт устройству стильный и солидный вид, но и защищает от случайных повреждений. Аккумулятор Li-Pol помогает надолго забыть о розетке. Lenovo для тех, кто ценит производительность, мобильность и комфорт в каждом рабочем дне.
Ноутбук Lenovo ThinkPad P14s G5 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 14.5" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21G3S5DR00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad P14s G5 Core Ultra 7 155H 32Gb SSD1Tb NVIDIA RTX 500 Ada 4Gb 14.5" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam (21G3S5DR00)