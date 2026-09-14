Top.Mail.Ru
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 1
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 2
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 3
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 4
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 5
Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Aquarius Cmp NE356
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 1
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 2
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 3
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 4
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 5
  • Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16&quot; WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734172
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp NE356
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2)

Отечественный многофункциональный ноутбук представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с большим количеством портов USB. Одним из основных преимуществ модели является WUXGA экран с диагональю 16” и антибликовым покрытием, который позволяет работать с большим объёмом информации. 8 USB портов позволяют подключать к устройству множество внешних устройств, таких как мыши, клавиатуры, флеш-накопители и другие периферийные устройства. Один из разъемов Type-C поддерживает зарядку и возможность подключения монитора. Благодаря этому, пользователи могут легко расширить функциональность ноутбука и удобно работать с большим количеством устройств одновременно. 6-ядерный, 12-поточный процессор обеспечивает оптимальную производительность, что делает его отличным выбором для повседневного использования, учебы, или работы. Благодаря своим компактным размерам и легкому весу, этот ноутбук также удобен в транспортировке и использовании в командировках.

Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp NE356
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Отечественный многофункциональный ноутбук представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежное устройство с большим количеством портов USB. Одним из основных преимуществ модели является WUXGA экран с диагональю 16” и антибликовым покрытием, который позволяет работать с большим объёмом информации. 8 USB портов позволяют подключать к устройству множество внешних устройств, таких как мыши, клавиатуры, флеш-накопители и другие периферийные устройства. Один из разъемов Type-C поддерживает зарядку и возможность подключения монитора. Благодаря этому, пользователи могут легко расширить функциональность ноутбука и удобно работать с большим количеством устройств одновременно. 6-ядерный, 12-поточный процессор обеспечивает оптимальную производительность, что делает его отличным выбором для повседневного использования, учебы, или работы. Благодаря своим компактным размерам и легкому весу, этот ноутбук также удобен в транспортировке и использовании в командировках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Aquarius Cmp NE356 Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512Gb 16" WUXGA без ОС WiFi BT (RCNNE356153328S151SCN2TN NNNN2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...