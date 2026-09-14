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Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 15
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 16
Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734165
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK)

Lenovo с экраном 16 дюймов — простор для работы, творчества и развлечений. Сенсорный дисплей с впечатляющим разрешением 2880x1800 радует чёткостью и яркими цветами: удобно не только смотреть контент, но и управлять ноутбуком касанием. Мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти справляются с ресурсоёмкими задачами без задержек, а быстрый SSD на 1024 Гб обеспечивает моментальный запуск и хранение больших объёмов данных. Два порта USB Type-C позволяют гибко подключать нужные устройства, а встроенный кард-ридер упрощает работу с фотографиями и видео. Модель поставляется без ОС — вы сами выбираете, какая система подойдёт именно вам. Этот ноутбук Lenovo станет надёжным партнёром для сложных задач, многофункциональных проектов и современной мобильной жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с экраном 16 дюймов — простор для работы, творчества и развлечений. Сенсорный дисплей с впечатляющим разрешением 2880x1800 радует чёткостью и яркими цветами: удобно не только смотреть контент, но и управлять ноутбуком касанием. Мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти справляются с ресурсоёмкими задачами без задержек, а быстрый SSD на 1024 Гб обеспечивает моментальный запуск и хранение больших объёмов данных. Два порта USB Type-C позволяют гибко подключать нужные устройства, а встроенный кард-ридер упрощает работу с фотографиями и видео. Модель поставляется без ОС — вы сами выбираете, какая система подойдёт именно вам. Этот ноутбук Lenovo станет надёжным партнёром для сложных задач, многофункциональных проектов и современной мобильной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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