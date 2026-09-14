Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK)
Lenovo с экраном 16 дюймов — простор для работы, творчества и развлечений. Сенсорный дисплей с впечатляющим разрешением 2880x1800 радует чёткостью и яркими цветами: удобно не только смотреть контент, но и управлять ноутбуком касанием. Мощный 8-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти справляются с ресурсоёмкими задачами без задержек, а быстрый SSD на 1024 Гб обеспечивает моментальный запуск и хранение больших объёмов данных. Два порта USB Type-C позволяют гибко подключать нужные устройства, а встроенный кард-ридер упрощает работу с фотографиями и видео. Модель поставляется без ОС — вы сами выбираете, какая система подойдёт именно вам. Этот ноутбук Lenovo станет надёжным партнёром для сложных задач, многофункциональных проектов и современной мобильной жизни.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, С сенсорным экраном, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Трансформеры, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 114 250 руб.28563 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 117 420 руб.29355 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 121 070 руб.30268 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 121 380 руб.30345 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 125 350 руб.31338 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 126 860 руб.31715 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 126 930 руб.31733 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 129 310 руб.32328 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 129 390 руб.32348 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0304 Core Ultra 7 258V 32G...
-
В наличииЦена 129 790 руб.32448 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 132 010 руб.33003 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, С сенсорным экраном, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Трансформеры, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 16ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 16" OLED Touch 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83JT0028RK)