Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK)
Ноутбук Lenovo - это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, идеально подходящее для требовательных пользователей. Устройство выполнено в прочном алюминиевом корпусе, что придаёт ему не только стильный внешний вид, но и надёжность в повседневной эксплуатации. Основные характеристики этого ноутбука впечатляют: диагональ сенсорного экрана составляет 14,5 дюймов, что обеспечивает комфортный просмотр и лёгкое управление. Под капотом скрывается мощный процессор Intel Core Ultra 9 с 16 ядрами, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти позволяет решать даже самые сложные задачи без малейших задержек. Ноутбук оснащён высокоскоростным SSD-накопителем объёмом 1024 Гб, что обеспечивает мгновенную загрузку операционной системы Windows 11 Home и доступ к вашим файлам и приложениям. Встроенная видеокарта обеспечивает достойное качество графики для повседневных нужд. Среди дополнительных удобств можно отметить наличие подсветки клавиатуры, что особенно полезно для работы в условиях недостаточной освещённости, и встроенный кард-ридер, который упрощает работу с внешними носителями информации. Современная версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное подключение к различным устройствам. Благодаря весу всего 1,59 кг, ноутбук Lenovo легко брать с собой в поездки, что делает его отличным выбором для тех, кто много времени проводит в движении. Это универсальное устройство подходит как для работы, так и для развлечений, предлагая пользователю всё самое лучшее от технологий Lenovo.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK)