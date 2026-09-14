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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK)

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Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 15
Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3000x1876
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5&quot; OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
147 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734164
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3000x1876
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х34х9
Вес, кг.
2.05

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK)

Ноутбук Lenovo - это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, идеально подходящее для требовательных пользователей. Устройство выполнено в прочном алюминиевом корпусе, что придаёт ему не только стильный внешний вид, но и надёжность в повседневной эксплуатации. Основные характеристики этого ноутбука впечатляют: диагональ сенсорного экрана составляет 14,5 дюймов, что обеспечивает комфортный просмотр и лёгкое управление. Под капотом скрывается мощный процессор Intel Core Ultra 9 с 16 ядрами, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти позволяет решать даже самые сложные задачи без малейших задержек. Ноутбук оснащён высокоскоростным SSD-накопителем объёмом 1024 Гб, что обеспечивает мгновенную загрузку операционной системы Windows 11 Home и доступ к вашим файлам и приложениям. Встроенная видеокарта обеспечивает достойное качество графики для повседневных нужд. Среди дополнительных удобств можно отметить наличие подсветки клавиатуры, что особенно полезно для работы в условиях недостаточной освещённости, и встроенный кард-ридер, который упрощает работу с внешними носителями информации. Современная версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное подключение к различным устройствам. Благодаря весу всего 1,59 кг, ноутбук Lenovo легко брать с собой в поездки, что делает его отличным выбором для тех, кто много времени проводит в движении. Это универсальное устройство подходит как для работы, так и для развлечений, предлагая пользователю всё самое лучшее от технологий Lenovo.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Pro 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3000x1876
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo - это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, идеально подходящее для требовательных пользователей. Устройство выполнено в прочном алюминиевом корпусе, что придаёт ему не только стильный внешний вид, но и надёжность в повседневной эксплуатации. Основные характеристики этого ноутбука впечатляют: диагональ сенсорного экрана составляет 14,5 дюймов, что обеспечивает комфортный просмотр и лёгкое управление. Под капотом скрывается мощный процессор Intel Core Ultra 9 с 16 ядрами, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти позволяет решать даже самые сложные задачи без малейших задержек. Ноутбук оснащён высокоскоростным SSD-накопителем объёмом 1024 Гб, что обеспечивает мгновенную загрузку операционной системы Windows 11 Home и доступ к вашим файлам и приложениям. Встроенная видеокарта обеспечивает достойное качество графики для повседневных нужд. Среди дополнительных удобств можно отметить наличие подсветки клавиатуры, что особенно полезно для работы в условиях недостаточной освещённости, и встроенный кард-ридер, который упрощает работу с внешними носителями информации. Современная версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное подключение к различным устройствам. Благодаря весу всего 1,59 кг, ноутбук Lenovo легко брать с собой в поездки, что делает его отличным выбором для тех, кто много времени проводит в движении. Это универсальное устройство подходит как для работы, так и для развлечений, предлагая пользователю всё самое лучшее от технологий Lenovo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 9 285H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002LRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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