Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK)
Lenovo воплощает мощь и стиль в компактном корпусе. Диагональ экрана 14,5 дюймов — идеальное решение для тех, кто ценит мобильность без компромиссов по удобству работы. Высокое разрешение 3000x1876 и сенсорный экран дарят яркие, детализированные изображения и интуитивное управление одним касанием. Под капотом — впечатляющие 16 ядер процессора Intel, 32 Гб оперативной памяти и целый терабайт SSD: многозадачность, быстрый запуск программ и мгновенный отклик даже при работе с большими файлами. Прочный алюминиевый корпус смотрится премиально и защищает ноутбук в ежедневных поездках. Работает из коробки на Windows 11 Home — современные возможности и комфорт работы.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Pro 7 14IAH10 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140T 14.5" OLED Touch 3K (3000x1876) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83KF002KRK)