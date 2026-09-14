Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 15
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
без ОС
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734160
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
340
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK)

Этот ноутбук Lenovo сочетает компактный 14-дюймовый сенсорный экран с четким разрешением 1920x1200 — отличное решение для работы, учебы и творчества. Современный процессор AMD Ryzen AI 5 и 24 Гб оперативной памяти легко справляются даже с ресурсоемкими задачами. Запоминающее устройство SSD на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку и вместительность для всех ваших файлов. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любое время суток, а встроенный кард-ридер делает перенос данных особенно удобным. Корпус из алюминия подчеркивает премиальное качество и долговечность. Графический контроллер AMD Radeon 840M обеспечивает плавную работу графически насыщенных приложений. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете подходящий вариант. Современный модуль Bluetooth v5.4 позволяет быстро подключать любые совместимые устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
340
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo сочетает компактный 14-дюймовый сенсорный экран с четким разрешением 1920x1200 — отличное решение для работы, учебы и творчества. Современный процессор AMD Ryzen AI 5 и 24 Гб оперативной памяти легко справляются даже с ресурсоемкими задачами. Запоминающее устройство SSD на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку и вместительность для всех ваших файлов. Клавиатура с подсветкой позволяет работать в любое время суток, а встроенный кард-ридер делает перенос данных особенно удобным. Корпус из алюминия подчеркивает премиальное качество и долговечность. Графический контроллер AMD Radeon 840M обеспечивает плавную работу графически насыщенных приложений. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете подходящий вариант. Современный модуль Bluetooth v5.4 позволяет быстро подключать любые совместимые устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС beige WiFi BT Cam (83JR0060RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...