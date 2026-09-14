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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734159
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK)

Ноутбук Lenovo характеризуется современным и стильным дизайном благодаря своему алюминиевому корпусу, что делает его не только прочным, но и легким – вес составляет всего 1,38 кг. Это идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и производительность. Устройство оснащено 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим четкую и яркую картинку. Внутри установлен мощный процессор AMD серии Ryzen AI 5, который в сочетании с 24 Гб оперативной памяти позволяет выполнять множество задач одновременно без задержек и проблем с производительностью. Графическим контроллером служит AMD Radeon 840M, обеспечивающий качественную визуализацию для работы и развлечений. Солидный объем SSD – 1024 Гб, предоставляет пользователям огромное пространство для хранения данных, программ и медиафайлов. Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Home, предлагает интуитивно понятный интерфейс и доступ к многочисленным функциям и приложениям. Клавиатура с подсветкой позволит работать в любой обстановке, а наличие встроенного кард-ридера добавляет удобства в работе с картами памяти. Для подключения периферийных устройств доступны два порта USB Type-C, а новейшая версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быструю и стабильную связь с беспроводными устройствами. Этот ноутбук Lenovo – идеальный компаньон для работы и отдыха, предоставляющий баланс между высоким уровнем производительности и удобством использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo характеризуется современным и стильным дизайном благодаря своему алюминиевому корпусу, что делает его не только прочным, но и легким – вес составляет всего 1,38 кг. Это идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и производительность. Устройство оснащено 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим четкую и яркую картинку. Внутри установлен мощный процессор AMD серии Ryzen AI 5, который в сочетании с 24 Гб оперативной памяти позволяет выполнять множество задач одновременно без задержек и проблем с производительностью. Графическим контроллером служит AMD Radeon 840M, обеспечивающий качественную визуализацию для работы и развлечений. Солидный объем SSD – 1024 Гб, предоставляет пользователям огромное пространство для хранения данных, программ и медиафайлов. Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Home, предлагает интуитивно понятный интерфейс и доступ к многочисленным функциям и приложениям. Клавиатура с подсветкой позволит работать в любой обстановке, а наличие встроенного кард-ридера добавляет удобства в работе с картами памяти. Для подключения периферийных устройств доступны два порта USB Type-C, а новейшая версия Bluetooth 5.4 обеспечивает быструю и стабильную связь с беспроводными устройствами. Этот ноутбук Lenovo – идеальный компаньон для работы и отдыха, предоставляющий баланс между высоким уровнем производительности и удобством использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR005YRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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