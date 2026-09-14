Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK)
Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто ценит мощность и мобильность. Лёгкий — всего 1,38 кг — он не обременит ни в деловой поездке, ни в кафе. Металлический алюминиевый корпус придаёт устройству ощущение премиальности. Яркий сенсорный экран 14 дюймов с разрешением 1920x1200 идеально подходит и для работы с документами, и для просмотра фильмов. Восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 с современной графикой Intel Arc Graphics и 16 Гб оперативной памяти позволяет справляться с ресурсоёмкими задачами; быстрый SSD объёмом 1024 Гб гарантирует мгновенные загрузки и море места для файлов. Встроенный кард-ридер делает перенос фото и видео максимально удобным. Подсветка клавиатуры помогает работать даже в темноте, а свежая версия Bluetooth v5.4 обеспечивает стремительную связь с аксессуарами и гаджетами. Такой ноутбук станет надёжным компаньоном активного и требовательного пользователя.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003FRK)