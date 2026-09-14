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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 12
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 13
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 14
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 15
Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734157
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK)

Лёгкий и элегантный ноутбук Lenovo весит всего 1,38 кг — берите его с собой куда угодно и работайте там, где удобно именно вам. Прочный алюминиевый корпус придаёт устройству стильный вид. Живой 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает работу и отдых по-настоящему комфортными. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью и серьёзными программами, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный доступ к файлам и приложениям. Встроенный кард-ридер упрощает работу с фото и видео, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Современная версия Bluetooth v5.4 мгновенно связывает ноутбук с аксессуарами. Приятная подсветка клавиатуры позволит не отвлекаться от дела даже в полумраке. Идеальное решение для динамичной работы и творчества без ограничений.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 7
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лёгкий и элегантный ноутбук Lenovo весит всего 1,38 кг — берите его с собой куда угодно и работайте там, где удобно именно вам. Прочный алюминиевый корпус придаёт устройству стильный вид. Живой 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1200 делает работу и отдых по-настоящему комфортными. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью и серьёзными программами, а быстрый SSD на 512 Гб обеспечит мгновенный доступ к файлам и приложениям. Встроенный кард-ридер упрощает работу с фото и видео, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Современная версия Bluetooth v5.4 мгновенно связывает ноутбук с аксессуарами. Приятная подсветка клавиатуры позволит не отвлекаться от дела даже в полумраке. Идеальное решение для динамичной работы и творчества без ограничений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ007YRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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