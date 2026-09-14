Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK)
Представляем вам один из самых современных и функциональных ноутбуков от Lenovo, который станет идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Этот ноутбук оснащён передовыми технологиями и отвечает всем требованиям современных пользователей. Начнем с дисплея: диагональ 14 дюймов с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое изображение с яркими и насыщенными цветами, а сенсорный экран добавляет новые возможности управления и взаимодействия с устройством. Благодаря ослепительной цветопередаче, работа на этом экране будет настоящим удовольствием. Производительность устройства также на высоте. Восьмиядерный процессор от Intel обеспечивает исключительную скорость и многозадачность. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти, ноутбук справится с самыми требовательными задачами, будь то работа с большими документами или обработка изображений. Твердотельный накопитель объемом 512 Гб обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также предлагает достаточно места для хранения всех ваших данных. Встроенный кард-ридер дополнительно упрощает работу с мультимедийными файлами, а наличие подсветки клавиатуры делает работу в условиях недостаточного освещения комфортной и продуктивной. Новый стандарт Wi-Fi 802.11be гарантирует быстрое и стабильное подключение к интернету, а Bluetooth v5.4 обеспечивает надежное соединение с другими устройствами. Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что не только придаёт устройству стильный и современный облик, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Наличие двух портов USB Type-C позволяет подключать широкий спектр периферийных устройств для повышения удобства работы. Этот ноутбук от Lenovo – квинтэссенция инноваций и стиля, превосходно справляющийся с любыми задачами и наделенный всеми необходимыми характеристиками для комфортного использования как в профессиональной, так и в личной жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD512Gb Intel Arc 130V 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83JQ003GRK)