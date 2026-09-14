Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK)
С Lenovo ваш рабочий и творческий потенциал выходит на новый уровень. Компактный 14?дюймовый экран с впечатляющим разрешением 2880x1800 дарит сочную картинку — детали становятся ярче, фильмы и дизайн-проекты выглядят безупречно. Мощная видеокарта AMD Radeon 860M с легкостью справляется с современными задачами: от сложных таблиц до обработки изображений. Современный процессор серии AMD Ryzen AI 7 гарантирует высокую скорость работы даже в режиме многозадачности — система остаётся быстрой и отзывчивой при запуске тяжёлых приложений. Установленный SSD объёмом 1024 Гб отлично подходит для хранения крупных файлов, а 32 Гб оперативной памяти открывают возможности для профессионалов, работающих с «тяжёлым» софтом. Свежий Bluetooth v5.4 быстро соединяет ноутбук с аксессуарами. Всё управление построено на знакомой Windows 11 Home — вы готовы к достижению новых целей без ограничений.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY000ARK)