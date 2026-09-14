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Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK)

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Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga Slim7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734154
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK)

Lenovo представляет современный ноутбук, который сочетает в себе высокую производительность и элегантный дизайн. Этот легкий и тонкий ноутбук весом всего 1,19 кг станет отличным спутником как для работы, так и для развлечений. Изготовленный из прочного алюминия, он обладает стильным и надежным корпусом. Дисплей ноутбука с диагональю 14 дюймов и разрешением 2880x1800 поражает четкостью изображения и насыщенными цветами, делая его отличным выбором для просмотра мультимедиа и создания контента. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Под капотом устройства установлен мощный процессор серии AMD Ryzen AI 5, который обеспечивает быструю и эффективную работу в многозадачном режиме. Графический контроллер AMD Radeon 840M обрабатывает графику на высоком уровне, что позволяет запускать графически насыщенные приложения и игры. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, что обеспечивает плавность работы и возможность держать открытыми множество приложений одновременно. С SSD-диском на 1024 Гб вы получаете обилие места для хранения данных и быстродействие системы. Ноутбук оснащен передовыми технологиями беспроводной связи, включая версию Bluetooth 5.4, обеспечивающую надежное подключение с совместимыми устройствами. Операционная система Windows 11 Home предоставляет доступ к множеству современных функций и улучшений, делая использование ноутбука еще более удобным и продуктивным. Этот ноутбук Lenovo станет вашим надежным помощником в работе и верным спутником в любых начинаниях.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
340
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет современный ноутбук, который сочетает в себе высокую производительность и элегантный дизайн. Этот легкий и тонкий ноутбук весом всего 1,19 кг станет отличным спутником как для работы, так и для развлечений. Изготовленный из прочного алюминия, он обладает стильным и надежным корпусом. Дисплей ноутбука с диагональю 14 дюймов и разрешением 2880x1800 поражает четкостью изображения и насыщенными цветами, делая его отличным выбором для просмотра мультимедиа и создания контента. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Под капотом устройства установлен мощный процессор серии AMD Ryzen AI 5, который обеспечивает быструю и эффективную работу в многозадачном режиме. Графический контроллер AMD Radeon 840M обрабатывает графику на высоком уровне, что позволяет запускать графически насыщенные приложения и игры. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, что обеспечивает плавность работы и возможность держать открытыми множество приложений одновременно. С SSD-диском на 1024 Гб вы получаете обилие места для хранения данных и быстродействие системы. Ноутбук оснащен передовыми технологиями беспроводной связи, включая версию Bluetooth 5.4, обеспечивающую надежное подключение с совместимыми устройствами. Операционная система Windows 11 Home предоставляет доступ к множеству современных функций и улучшений, делая использование ноутбука еще более удобным и продуктивным. Этот ноутбук Lenovo станет вашим надежным помощником в работе и верным спутником в любых начинаниях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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