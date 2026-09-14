Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK)
Lenovo представляет современный ноутбук, который сочетает в себе высокую производительность и элегантный дизайн. Этот легкий и тонкий ноутбук весом всего 1,19 кг станет отличным спутником как для работы, так и для развлечений. Изготовленный из прочного алюминия, он обладает стильным и надежным корпусом. Дисплей ноутбука с диагональю 14 дюймов и разрешением 2880x1800 поражает четкостью изображения и насыщенными цветами, делая его отличным выбором для просмотра мультимедиа и создания контента. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в условиях низкой освещенности. Под капотом устройства установлен мощный процессор серии AMD Ryzen AI 5, который обеспечивает быструю и эффективную работу в многозадачном режиме. Графический контроллер AMD Radeon 840M обрабатывает графику на высоком уровне, что позволяет запускать графически насыщенные приложения и игры. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, что обеспечивает плавность работы и возможность держать открытыми множество приложений одновременно. С SSD-диском на 1024 Гб вы получаете обилие места для хранения данных и быстродействие системы. Ноутбук оснащен передовыми технологиями беспроводной связи, включая версию Bluetooth 5.4, обеспечивающую надежное подключение с совместимыми устройствами. Операционная система Windows 11 Home предоставляет доступ к множеству современных функций и улучшений, делая использование ноутбука еще более удобным и продуктивным. Этот ноутбук Lenovo станет вашим надежным помощником в работе и верным спутником в любых начинаниях.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14AKP10 Ryzen AI 5 340 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 840M 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home turquoise WiFi BT Cam (83JY0009RK)