Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK)
Представляем ваш идеальный компаньон для работы и развлечений — ноутбук Lenovo. Этот элегантный и мощный ноутбук сочетает в себе передовые технологии и изысканный дизайн, предоставляя пользователям всё необходимое для продуктивности и наслаждения мультимедийными приложениями. Имея тонкий и лёгкий корпус из алюминия, весом всего 1,19 кг, он идеально подходит для тех, кто всегда в движении. Великолепный 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает невероятное качество изображения, богатые цвета и высокую чёткость, делая просмотры медиа-контента и работу над графикой истинным удовольствием. Внутренние характеристики позволяют справляться с любыми современными задачами: оперативная память объёмом 16 Гб LPDDR5x в сочетании с мощным процессором от Intel обеспечивают безупречную работу в многозадачном режиме. Храните все необходимые файлы, документы и приложения на вместительном SSD-накопителе на 1024 Гб, который обеспечивает молниеносный доступ к данным. Обладая новейшей версией Bluetooth 5.4, ноутбук поддерживает бесперебойное подключение к другим устройствам, а встроенный кард-ридер делает работу с картами памяти лёгкой и быстрой. Работает на базе современной операционной системы Windows 11 Home, обеспечивая передовой пользовательский интерфейс и доступ ко всем последним приложениям и функциям. Выполненный в изысканном сером цвете, ноутбук Lenovo станет стильным дополнением к вашему образу и надёжным инструментом в решении повседневных задач. Это устройство создано для тех, кто ценит производительность, мобильность и инновации в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK)