Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga Slim 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14&quot; OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734153
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK)

Представляем ваш идеальный компаньон для работы и развлечений — ноутбук Lenovo. Этот элегантный и мощный ноутбук сочетает в себе передовые технологии и изысканный дизайн, предоставляя пользователям всё необходимое для продуктивности и наслаждения мультимедийными приложениями. Имея тонкий и лёгкий корпус из алюминия, весом всего 1,19 кг, он идеально подходит для тех, кто всегда в движении. Великолепный 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает невероятное качество изображения, богатые цвета и высокую чёткость, делая просмотры медиа-контента и работу над графикой истинным удовольствием. Внутренние характеристики позволяют справляться с любыми современными задачами: оперативная память объёмом 16 Гб LPDDR5x в сочетании с мощным процессором от Intel обеспечивают безупречную работу в многозадачном режиме. Храните все необходимые файлы, документы и приложения на вместительном SSD-накопителе на 1024 Гб, который обеспечивает молниеносный доступ к данным. Обладая новейшей версией Bluetooth 5.4, ноутбук поддерживает бесперебойное подключение к другим устройствам, а встроенный кард-ридер делает работу с картами памяти лёгкой и быстрой. Работает на базе современной операционной системы Windows 11 Home, обеспечивая передовой пользовательский интерфейс и доступ ко всем последним приложениям и функциям. Выполненный в изысканном сером цвете, ноутбук Lenovo станет стильным дополнением к вашему образу и надёжным инструментом в решении повседневных задач. Это устройство создано для тех, кто ценит производительность, мобильность и инновации в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga Slim 7
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ваш идеальный компаньон для работы и развлечений — ноутбук Lenovo. Этот элегантный и мощный ноутбук сочетает в себе передовые технологии и изысканный дизайн, предоставляя пользователям всё необходимое для продуктивности и наслаждения мультимедийными приложениями. Имея тонкий и лёгкий корпус из алюминия, весом всего 1,19 кг, он идеально подходит для тех, кто всегда в движении. Великолепный 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает невероятное качество изображения, богатые цвета и высокую чёткость, делая просмотры медиа-контента и работу над графикой истинным удовольствием. Внутренние характеристики позволяют справляться с любыми современными задачами: оперативная память объёмом 16 Гб LPDDR5x в сочетании с мощным процессором от Intel обеспечивают безупречную работу в многозадачном режиме. Храните все необходимые файлы, документы и приложения на вместительном SSD-накопителе на 1024 Гб, который обеспечивает молниеносный доступ к данным. Обладая новейшей версией Bluetooth 5.4, ноутбук поддерживает бесперебойное подключение к другим устройствам, а встроенный кард-ридер делает работу с картами памяти лёгкой и быстрой. Работает на базе современной операционной системы Windows 11 Home, обеспечивая передовой пользовательский интерфейс и доступ ко всем последним приложениям и функциям. Выполненный в изысканном сером цвете, ноутбук Lenovo станет стильным дополнением к вашему образу и надёжным инструментом в решении повседневных задач. Это устройство создано для тех, кто ценит производительность, мобильность и инновации в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 5 226V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 130V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000GRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...