Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16" IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16" IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK)
Ноутбук Huawei представляет собой мощное и элегантное устройство, которое идеально подходит для работы, учебы и развлечений. Оснащенный современными технологиями, этот ноутбук создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Одной из ключевых особенностей является большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200, обеспечивающий четкое и яркое изображение, что особенно полезно для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics значительно улучшает визуальные эффекты и делает работу с графикой более плавной и эффективной. Ноутбук построен на базе производительного процессора Intel, что гарантирует высокую скорость обработки данных и надежность даже при выполнении самых ресурсозатратных задач. 16 Гб оперативной памяти позволяют запускать несколько приложений одновременно без снижения скорости работы устройства. Вместительный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает быстрое загрузку системы и приложений, а также хранение большого количества файлов. Этот ноутбук не оснащен встроенным кард-ридером, что компенсируется наличием различных портов для подключения, включая один USB 2.0 и один USB 3.0, обеспечивающих удобство подключения различных периферийных устройств. Версия Bluetooth 5.1 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. При весе всего 1,7 кг, ноутбук выполнен в прочной и стильной металлической оболочке, что делает его не только эстетически привлекательным, но и удобным для переноски. Благодаря отсутствию предустановленной операционной системы, пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для своих нужд операционную систему. Ноутбук Huawei станет отличным выбором для тех, кто ценит баланс между мощностью, дизайном и функциональностью.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16" IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK)