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Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16" IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16" IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK)

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Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 8
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 9
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 10
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 11
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 12
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 13
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 14
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 15
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 16
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 17
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 18
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 19
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 20
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 21
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 22
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 23
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 24
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 25
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 26
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 27
Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook D 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 1
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 3
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  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 10
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  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 15
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 16
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 17
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 18
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 19
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 20
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 21
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 22
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 23
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 24
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 25
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 26
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 27
  • Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16&quot; IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 380 руб. 
Начислим 1175 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734145
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16" IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK)
73 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х6
Вес, кг.
2.46

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16" IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK)

Ноутбук Huawei представляет собой мощное и элегантное устройство, которое идеально подходит для работы, учебы и развлечений. Оснащенный современными технологиями, этот ноутбук создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Одной из ключевых особенностей является большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200, обеспечивающий четкое и яркое изображение, что особенно полезно для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics значительно улучшает визуальные эффекты и делает работу с графикой более плавной и эффективной. Ноутбук построен на базе производительного процессора Intel, что гарантирует высокую скорость обработки данных и надежность даже при выполнении самых ресурсозатратных задач. 16 Гб оперативной памяти позволяют запускать несколько приложений одновременно без снижения скорости работы устройства. Вместительный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает быстрое загрузку системы и приложений, а также хранение большого количества файлов. Этот ноутбук не оснащен встроенным кард-ридером, что компенсируется наличием различных портов для подключения, включая один USB 2.0 и один USB 3.0, обеспечивающих удобство подключения различных периферийных устройств. Версия Bluetooth 5.1 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. При весе всего 1,7 кг, ноутбук выполнен в прочной и стильной металлической оболочке, что делает его не только эстетически привлекательным, но и удобным для переноски. Благодаря отсутствию предустановленной операционной системы, пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для своих нужд операционную систему. Ноутбук Huawei станет отличным выбором для тех, кто ценит баланс между мощностью, дизайном и функциональностью.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16" IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook D 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Huawei представляет собой мощное и элегантное устройство, которое идеально подходит для работы, учебы и развлечений. Оснащенный современными технологиями, этот ноутбук создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Одной из ключевых особенностей является большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200, обеспечивающий четкое и яркое изображение, что особенно полезно для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics значительно улучшает визуальные эффекты и делает работу с графикой более плавной и эффективной. Ноутбук построен на базе производительного процессора Intel, что гарантирует высокую скорость обработки данных и надежность даже при выполнении самых ресурсозатратных задач. 16 Гб оперативной памяти позволяют запускать несколько приложений одновременно без снижения скорости работы устройства. Вместительный SSD объемом 1024 Гб обеспечивает быстрое загрузку системы и приложений, а также хранение большого количества файлов. Этот ноутбук не оснащен встроенным кард-ридером, что компенсируется наличием различных портов для подключения, включая один USB 2.0 и один USB 3.0, обеспечивающих удобство подключения различных периферийных устройств. Версия Bluetooth 5.1 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. При весе всего 1,7 кг, ноутбук выполнен в прочной и стильной металлической оболочке, что делает его не только эстетически привлекательным, но и удобным для переноски. Благодаря отсутствию предустановленной операционной системы, пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для своих нужд операционную систему. Ноутбук Huawei станет отличным выбором для тех, кто ценит баланс между мощностью, дизайном и функциональностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 770 16" IPS (1920x1200) без ОС grey space WiFi BT Cam (53014HYK) - по цене 73380 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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