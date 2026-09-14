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Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338)

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Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 1
Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 2
Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 3
Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 4
Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 5
Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix InBook Y4H Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 1
  • Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 2
  • Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 3
  • Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 4
  • Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 5
  • Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734143
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix InBook Y4H Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338)

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Максимальная частота ноутбука Infinix Inbook Y4H Max достигает 4 600 МГц, что обеспечивает отличную производительность для выполнения любых задач. С процессором Intel Core i5 13420H вы сможете легко справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. ? Корпус устройства выполнен из алюминия, что придаёт ему стильный и современный вид, а также обеспечивает надежность и долговечность. Толщина всего 17.95 мм делает его удобным для переноски, что идеально подходит для активных пользователей. ? Ноутбук оснащен 12 потоками и 8 ядрами, что позволяет ему эффективно обрабатывать данные и обеспечивать высокую скорость работы. Вы сможете наслаждаться плавной графикой благодаря встроенной графике Intel UHD Graphics с 48 EUs. ?? Обратите внимание на размеры: ширина 357.3 мм и глубина 248.8 мм делают этот ноутбук компактным и удобным для использования в любых условиях. ? С новым Infinix Inbook Y4H Max вы получите надежного помощника для работы и развлечений, который сочетает в себе мощность, стиль и удобство.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338)




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix InBook Y4H Max
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Максимальная частота ноутбука Infinix Inbook Y4H Max достигает 4 600 МГц, что обеспечивает отличную производительность для выполнения любых задач. С процессором Intel Core i5 13420H вы сможете легко справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. ? Корпус устройства выполнен из алюминия, что придаёт ему стильный и современный вид, а также обеспечивает надежность и долговечность. Толщина всего 17.95 мм делает его удобным для переноски, что идеально подходит для активных пользователей. ? Ноутбук оснащен 12 потоками и 8 ядрами, что позволяет ему эффективно обрабатывать данные и обеспечивать высокую скорость работы. Вы сможете наслаждаться плавной графикой благодаря встроенной графике Intel UHD Graphics с 48 EUs. ?? Обратите внимание на размеры: ширина 357.3 мм и глубина 248.8 мм делают этот ноутбук компактным и удобным для использования в любых условиях. ? С новым Infinix Inbook Y4H Max вы получите надежного помощника для работы и развлечений, который сочетает в себе мощность, стиль и удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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