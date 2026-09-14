Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338)
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Максимальная частота ноутбука Infinix Inbook Y4H Max достигает 4 600 МГц, что обеспечивает отличную производительность для выполнения любых задач. С процессором Intel Core i5 13420H вы сможете легко справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. ? Корпус устройства выполнен из алюминия, что придаёт ему стильный и современный вид, а также обеспечивает надежность и долговечность. Толщина всего 17.95 мм делает его удобным для переноски, что идеально подходит для активных пользователей. ? Ноутбук оснащен 12 потоками и 8 ядрами, что позволяет ему эффективно обрабатывать данные и обеспечивать высокую скорость работы. Вы сможете наслаждаться плавной графикой благодаря встроенной графике Intel UHD Graphics с 48 EUs. ?? Обратите внимание на размеры: ширина 357.3 мм и глубина 248.8 мм делают этот ноутбук компактным и удобным для использования в любых условиях. ? С новым Infinix Inbook Y4H Max вы получите надежного помощника для работы и развлечений, который сочетает в себе мощность, стиль и удобство.
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Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel
Отзывы о товаре Ноутбук Infinix Inbook Y4H Max YL613H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Home silver WiFi BT Cam (71008302338)