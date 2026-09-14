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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734139
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A)

Apple MacBook Air A3240 – лёгкий ноутбук для тех, кто ценит производительность и мобильность. Он подходит для учебы, работы и творчества, сочетая дизайн с передовыми технологиями. Устройство работает на базе процессора Apple M4 с 10 ядрами и оснащено экраном Liquid Retina. Насколько качественное изображение и комфортен ли экран для глаз? 13.6-дюймовый экран с разрешением 2560x1664 и соотношением сторон 16:10 создаёт чёткую и насыщенную картинку. Технология Liquid Retina на базе IPS-матрицы с LED-подсветкой даёт широкие углы обзора до 170-178 градусов и яркость до 500 кд/м?. Экран поддерживает HDR10, что улучшает детализацию и цветопередачу в HDR-контенте. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность цветов, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Что умеет ноутбук с точки зрения производительности и графики? Процессор Apple M4 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте до 4 ГГц, ускоряя выполнение ресурсоёмких задач. Встроенный графический процессор с 8 ядрами поддерживает трассировку лучей, создавая сложные визуальные эффекты. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 120 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда, но обеспечивает стабильную работу. SSD-накопитель на 256 ГБ даёт быстрый доступ к данным и ускоряет загрузку системы и приложений. Удобно ли использовать и какие интерфейсы доступны? Ноутбук оснащён двумя разъёмами Thunderbolt 4 с поддержкой передачи видео 6K/60Гц и скоростью до 40 Гбит/с. Есть поддержка Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3 для быстрой беспроводной связи. Встроенная веб-камера с разрешением 12 Мп отображает видео в Full HD 1080p, улучшая качество видеозвонков. Для аудио предусмотрен разъём для наушников и стереодинамики с мощностью 4 Вт, а также три микрофона для передачи голоса. Биометрический сканер отпечатка пальца повышает безопасность и удобство входа в систему. Впишется ли ноутбук в стиль и комфортно ли им пользоваться? Корпус выполнен из алюминия с матовой внешней поверхностью в цвете «сияющая звезда», что выглядит современно и элегантно. Клавиатура с русско-английской раскладкой имеет белую подсветку и чёрные клавиши, облегчая работу в темноте. Устройство оснащено Force Touch трекпадом, который поддерживает точное позиционирование и дополнительные жесты. Батарея с ёмкостью 53.8 Wh обеспечивает до 15 часов работы в среднем режиме и до 18 часов при минимальной нагрузке. Поддерживается быстрая зарядка через USB Type-C, сокращая время восстановления заряда.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple MacBook Air A3240 – лёгкий ноутбук для тех, кто ценит производительность и мобильность. Он подходит для учебы, работы и творчества, сочетая дизайн с передовыми технологиями. Устройство работает на базе процессора Apple M4 с 10 ядрами и оснащено экраном Liquid Retina. Насколько качественное изображение и комфортен ли экран для глаз? 13.6-дюймовый экран с разрешением 2560x1664 и соотношением сторон 16:10 создаёт чёткую и насыщенную картинку. Технология Liquid Retina на базе IPS-матрицы с LED-подсветкой даёт широкие углы обзора до 170-178 градусов и яркость до 500 кд/м?. Экран поддерживает HDR10, что улучшает детализацию и цветопередачу в HDR-контенте. Глянцевая поверхность подчёркивает насыщенность цветов, а режим защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Что умеет ноутбук с точки зрения производительности и графики? Процессор Apple M4 с 10 ядрами (4 высокопроизводительных и 6 энергоэффективных) работает на частоте до 4 ГГц, ускоряя выполнение ресурсоёмких задач. Встроенный графический процессор с 8 ядрами поддерживает трассировку лучей, создавая сложные визуальные эффекты. Оперативная память объёмом 16 ГБ с пропускной способностью 120 ГБ/с распаяна на плате, что исключает возможность апгрейда, но обеспечивает стабильную работу. SSD-накопитель на 256 ГБ даёт быстрый доступ к данным и ускоряет загрузку системы и приложений. Удобно ли использовать и какие интерфейсы доступны? Ноутбук оснащён двумя разъёмами Thunderbolt 4 с поддержкой передачи видео 6K/60Гц и скоростью до 40 Гбит/с. Есть поддержка Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.3 для быстрой беспроводной связи. Встроенная веб-камера с разрешением 12 Мп отображает видео в Full HD 1080p, улучшая качество видеозвонков. Для аудио предусмотрен разъём для наушников и стереодинамики с мощностью 4 Вт, а также три микрофона для передачи голоса. Биометрический сканер отпечатка пальца повышает безопасность и удобство входа в систему. Впишется ли ноутбук в стиль и комфортно ли им пользоваться? Корпус выполнен из алюминия с матовой внешней поверхностью в цвете «сияющая звезда», что выглядит современно и элегантно. Клавиатура с русско-английской раскладкой имеет белую подсветку и чёрные клавиши, облегчая работу в темноте. Устройство оснащено Force Touch трекпадом, который поддерживает точное позиционирование и дополнительные жесты. Батарея с ёмкостью 53.8 Wh обеспечивает до 15 часов работы в среднем режиме и до 18 часов при минимальной нагрузке. Поддерживается быстрая зарядка через USB Type-C, сокращая время восстановления заряда.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MW0Y3HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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