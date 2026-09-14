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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734137
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A)

Ноутбук Apple с диагональю экрана 15,3 дюйма и разрешением 2880x1864 порадует ярким и чётким изображением — детализация вдохновляет на работу и отдых. Лёгкий вес — всего 1,51 кг — позволяет брать устройство с собой куда угодно, не ощущая тяжести в рюкзаке. Объёмный SSD на 512 Гб и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю загрузку программ и комфортную многозадачность — для творческих профессий, учёбы или бизнеса. Прочный корпус из алюминия добавляет устройству премиального стиля и надежности. Подсветка клавиатуры поможет работать даже в полумраке, а сканер отпечатка заботится о вашей безопасности. Современная версия Bluetooth v5.3 удобна для синхронизации с другими гаджетами. Встроенная видеокарта и качественная IPS-матрица — идеальный выбор для просмотра фильмов, работы с графикой или любимых приложений на macOS.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple с диагональю экрана 15,3 дюйма и разрешением 2880x1864 порадует ярким и чётким изображением — детализация вдохновляет на работу и отдых. Лёгкий вес — всего 1,51 кг — позволяет брать устройство с собой куда угодно, не ощущая тяжести в рюкзаке. Объёмный SSD на 512 Гб и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю загрузку программ и комфортную многозадачность — для творческих профессий, учёбы или бизнеса. Прочный корпус из алюминия добавляет устройству премиального стиля и надежности. Подсветка клавиатуры поможет работать даже в полумраке, а сканер отпечатка заботится о вашей безопасности. Современная версия Bluetooth v5.3 удобна для синхронизации с другими гаджетами. Встроенная видеокарта и качественная IPS-матрица — идеальный выбор для просмотра фильмов, работы с графикой или любимых приложений на macOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7C4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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