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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK)

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
205 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734133
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK)

Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто привык работать быстро и с максимальным комфортом. 16-дюймовый экран с четким разрешением 2560x1600 идеально подходит для работы с графикой, просмотра видео и многозадачности — картинка яркая, детали на высоте. Современный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с 32 ГБ оперативной памяти обеспечивает молниеносную производительность даже при запуске ресурсоемких программ и игр. Установлен SSD-накопитель на 1024 ГБ — забывайте о нехватке места для файлов, музыки, проектов. Дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти открывает широкие возможности для развлечений, обработки фото и видео, а также современных игр. Клавиатура с подсветкой добавит уюта при работе в темноте, а поддержка Bluetooth v5.4 позволит подключать устройства быстро и стабильно. Ноутбук поставляется без ОС — вы вольны выбрать привычную операционную систему для своих задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто привык работать быстро и с максимальным комфортом. 16-дюймовый экран с четким разрешением 2560x1600 идеально подходит для работы с графикой, просмотра видео и многозадачности — картинка яркая, детали на высоте. Современный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с 32 ГБ оперативной памяти обеспечивает молниеносную производительность даже при запуске ресурсоемких программ и игр. Установлен SSD-накопитель на 1024 ГБ — забывайте о нехватке места для файлов, музыки, проектов. Дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти открывает широкие возможности для развлечений, обработки фото и видео, а также современных игр. Клавиатура с подсветкой добавит уюта при работе в темноте, а поддержка Bluetooth v5.4 позволит подключать устройства быстро и стабильно. Ноутбук поставляется без ОС — вы вольны выбрать привычную операционную систему для своих задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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