Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Ноутбук Osio — это стильное и мощное устройство, сочетающее в себе современные технологии и элегантный дизайн. Оснащённый экраном диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей, этот ноутбук предлагает четкие и яркие изображения, идеальные для работы и отдыха. Изящный и прочный алюминиевый корпус весом всего 1,77 кг, делает Osio портативным и долговечным, что удобно для пользователей, которые всегда в движении. Мощный процессор Intel Core i5 вместе с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics обеспечивают высокую производительность и плавность работы при выполнении сложных задач и мультимедийных развлечениях. Оснащённый внушительными 32 ГБ оперативной памяти, ноутбук позволяет эффективно работать с множеством приложений одновременно. Внутреннее хранилище объемом 1024 ГБ на SSD-диске обеспечивает быструю загрузку и хранение больших объемов данных. Наличие встроенного кард-ридера дает возможность легко работать с картами памяти, а USB-порт v2.0 обеспечивает подключение различных внешних устройств. Ноутбук поддерживает подключение через Bluetooth версии 4.2 для беспроводной связи с другими устройствами. Osio не имеет предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самому выбрать наиболее подходящую платформу. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и сканера отпечатка пальца, ноутбук сохраняет удобство и функциональность, оставаясь надежным помощником в любых задачах.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 71 350 руб.17838 руб. в СплитНоутбук Acer Extensa 15 EX215-57-76DA Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 71 590 руб.17898 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R0MF Ryzen 7 5825U 32Gb SSD1Tb...
-
В наличииЦена 73 520 руб.18380 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 73 520 руб.18380 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 74 450 руб.18613 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb...
-
В наличииЦена 75 320 руб.18830 руб. в СплитMaibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS ...
-
В наличииЦена 75 400 руб.18850 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1071XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 76 050 руб.19013 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD ...
-
В наличииЦена 76 190 руб.19048 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 76 660 руб.19165 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 77 620 руб.19405 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 77 700 руб.19425 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh