Top.Mail.Ru
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 12
Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 11
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 12
  • Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734132
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.08

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

Ноутбук Osio — это стильное и мощное устройство, сочетающее в себе современные технологии и элегантный дизайн. Оснащённый экраном диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей, этот ноутбук предлагает четкие и яркие изображения, идеальные для работы и отдыха. Изящный и прочный алюминиевый корпус весом всего 1,77 кг, делает Osio портативным и долговечным, что удобно для пользователей, которые всегда в движении. Мощный процессор Intel Core i5 вместе с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics обеспечивают высокую производительность и плавность работы при выполнении сложных задач и мультимедийных развлечениях. Оснащённый внушительными 32 ГБ оперативной памяти, ноутбук позволяет эффективно работать с множеством приложений одновременно. Внутреннее хранилище объемом 1024 ГБ на SSD-диске обеспечивает быструю загрузку и хранение больших объемов данных. Наличие встроенного кард-ридера дает возможность легко работать с картами памяти, а USB-порт v2.0 обеспечивает подключение различных внешних устройств. Ноутбук поддерживает подключение через Bluetooth версии 4.2 для беспроводной связи с другими устройствами. Osio не имеет предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самому выбрать наиболее подходящую платформу. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и сканера отпечатка пальца, ноутбук сохраняет удобство и функциональность, оставаясь надежным помощником в любых задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Osio — это стильное и мощное устройство, сочетающее в себе современные технологии и элегантный дизайн. Оснащённый экраном диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей, этот ноутбук предлагает четкие и яркие изображения, идеальные для работы и отдыха. Изящный и прочный алюминиевый корпус весом всего 1,77 кг, делает Osio портативным и долговечным, что удобно для пользователей, которые всегда в движении. Мощный процессор Intel Core i5 вместе с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics обеспечивают высокую производительность и плавность работы при выполнении сложных задач и мультимедийных развлечениях. Оснащённый внушительными 32 ГБ оперативной памяти, ноутбук позволяет эффективно работать с множеством приложений одновременно. Внутреннее хранилище объемом 1024 ГБ на SSD-диске обеспечивает быструю загрузку и хранение больших объемов данных. Наличие встроенного кард-ридера дает возможность легко работать с картами памяти, а USB-порт v2.0 обеспечивает подключение различных внешних устройств. Ноутбук поддерживает подключение через Bluetooth версии 4.2 для беспроводной связи с другими устройствами. Osio не имеет предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самому выбрать наиболее подходящую платформу. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и сканера отпечатка пальца, ноутбук сохраняет удобство и функциональность, оставаясь надежным помощником в любых задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...