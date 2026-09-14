Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh
Ноутбук Osio – это мощное и надежное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и универсальность. Он оснащен 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, обеспечивающим четкое и сочное изображение для работы и развлечений. Благодаря современному процессору Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти, ноутбук справляется с многозадачностью и требовательными приложениями без каких-либо проблем. Хранение данных также не станет проблемой благодаря встроенному SSD-накопителю объемом 512 Гб, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи. За графические задачи отвечает видеокарта с 6 Гб видеопамяти, что делает ноутбук подходящим для мультимедийных задач и игр среднего уровня. Одной из полезных функций является встроенный кард-ридер, который упрощает перенос данных с карт памяти. Ноутбук также оснащен одним портом USB 2.0 для подключения периферийных устройств. Благодаря версии Bluetooth 5.2, обеспечивается быстрая и стабильная беспроводная связь. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность в использовании. Несмотря на свой внушительный размер, устройство весит всего 2,49 кг, что делает его относительно мобильным для ноутбуков с такой диагональю экрана. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать в темное время суток, а отсутствие предустановленной операционной системы дает свободу выбора пользователю – установить наиболее подходящую для его задач. Ноутбук Osio — это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, функциональностью и комфортом.
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Отзывы о товаре Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh