Top.Mail.Ru
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 1
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 2
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 3
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 4
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 5
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 6
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 7
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 8
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 9
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 10
Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
OSiO CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 1
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 2
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 3
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 4
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 5
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 6
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 7
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 8
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 9
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 10
  • Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734127
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х36х10
Вес, кг.
3.52

Описание товара Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh

Ноутбук Osio – это мощное и надежное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и универсальность. Он оснащен 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, обеспечивающим четкое и сочное изображение для работы и развлечений. Благодаря современному процессору Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти, ноутбук справляется с многозадачностью и требовательными приложениями без каких-либо проблем. Хранение данных также не станет проблемой благодаря встроенному SSD-накопителю объемом 512 Гб, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи. За графические задачи отвечает видеокарта с 6 Гб видеопамяти, что делает ноутбук подходящим для мультимедийных задач и игр среднего уровня. Одной из полезных функций является встроенный кард-ридер, который упрощает перенос данных с карт памяти. Ноутбук также оснащен одним портом USB 2.0 для подключения периферийных устройств. Благодаря версии Bluetooth 5.2, обеспечивается быстрая и стабильная беспроводная связь. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность в использовании. Несмотря на свой внушительный размер, устройство весит всего 2,49 кг, что делает его относительно мобильным для ноутбуков с такой диагональю экрана. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать в темное время суток, а отсутствие предустановленной операционной системы дает свободу выбора пользователю – установить наиболее подходящую для его задач. Ноутбук Osio — это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, функциональностью и комфортом.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Osio – это мощное и надежное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и универсальность. Он оснащен 17,3-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080, обеспечивающим четкое и сочное изображение для работы и развлечений. Благодаря современному процессору Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти, ноутбук справляется с многозадачностью и требовательными приложениями без каких-либо проблем. Хранение данных также не станет проблемой благодаря встроенному SSD-накопителю объемом 512 Гб, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи. За графические задачи отвечает видеокарта с 6 Гб видеопамяти, что делает ноутбук подходящим для мультимедийных задач и игр среднего уровня. Одной из полезных функций является встроенный кард-ридер, который упрощает перенос данных с карт памяти. Ноутбук также оснащен одним портом USB 2.0 для подключения периферийных устройств. Благодаря версии Bluetooth 5.2, обеспечивается быстрая и стабильная беспроводная связь. Корпус ноутбука выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность в использовании. Несмотря на свой внушительный размер, устройство весит всего 2,49 кг, что делает его относительно мобильным для ноутбуков с такой диагональю экрана. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать в темное время суток, а отсутствие предустановленной операционной системы дает свободу выбора пользователю – установить наиболее подходящую для его задач. Ноутбук Osio — это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между производительностью, функциональностью и комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Osio CyberLine C170i-002 Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС dk.grey WiFi BT Cam 3410mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...