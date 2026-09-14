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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955)

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Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734123
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1255U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955)

Ноутбук iRU представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Выполненный в элегантном черном цвете, этот ноутбук отлично смотрится в любой обстановке. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук iRU обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря использованию IPS-матрицы. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавность отображения видео и графики. Под капотом этого ноутбука скрывается мощный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 1,7 ГГц и 10 ядрами, что обеспечивает быструю и эффективную работу в режимах многозадачности. 16 Гб оперативной памяти типа DDR4 позволяют без труда выполнять сложные задачи и держать открытыми множество приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрен быстрый и надежный SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Хотя ноутбук оснащен встроенной видеокартой, ее мощности достаточно для выполнения повседневных графических задач и работы с мультимедиа. Ноутбук работает под управлением операционной системы DOS, предоставляя пользователям возможность установить ту ОС, которая соответствует их нуждам и требованиям. iRU создала надежный и производительный ноутбук для тех, кто ценит скорость, качество и функциональность в работе с современными цифровыми технологиями.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1255U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик, металл
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук iRU представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Выполненный в элегантном черном цвете, этот ноутбук отлично смотрится в любой обстановке. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук iRU обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря использованию IPS-матрицы. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавность отображения видео и графики. Под капотом этого ноутбука скрывается мощный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 1,7 ГГц и 10 ядрами, что обеспечивает быструю и эффективную работу в режимах многозадачности. 16 Гб оперативной памяти типа DDR4 позволяют без труда выполнять сложные задачи и держать открытыми множество приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрен быстрый и надежный SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Хотя ноутбук оснащен встроенной видеокартой, ее мощности достаточно для выполнения повседневных графических задач и работы с мультимедиа. Ноутбук работает под управлением операционной системы DOS, предоставляя пользователям возможность установить ту ОС, которая соответствует их нуждам и требованиям. iRU создала надежный и производительный ноутбук для тех, кто ценит скорость, качество и функциональность в работе с современными цифровыми технологиями.
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Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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