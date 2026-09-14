Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955)
Ноутбук iRU представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Выполненный в элегантном черном цвете, этот ноутбук отлично смотрится в любой обстановке. Оснащенный 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, ноутбук iRU обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря использованию IPS-матрицы. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавность отображения видео и графики. Под капотом этого ноутбука скрывается мощный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 1,7 ГГц и 10 ядрами, что обеспечивает быструю и эффективную работу в режимах многозадачности. 16 Гб оперативной памяти типа DDR4 позволяют без труда выполнять сложные задачи и держать открытыми множество приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрен быстрый и надежный SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Хотя ноутбук оснащен встроенной видеокартой, ее мощности достаточно для выполнения повседневных графических задач и работы с мультимедиа. Ноутбук работает под управлением операционной системы DOS, предоставляя пользователям возможность установить ту ОС, которая соответствует их нуждам и требованиям. iRU создала надежный и производительный ноутбук для тех, кто ценит скорость, качество и функциональность в работе с современными цифровыми технологиями.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black 6000mAh (2058955)